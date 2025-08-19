Форум солдатских матерей: в Шымкенте прошел открытый диалог с родителями солдат

В Шымкентском гарнизоне прошел круглый стол, где представители Вооруженных сил встретились с родителями солдат-срочников.

Главной целью мероприятия было обсуждение актуальных вопросов, касающихся условий службы, морально-психологического состояния военнослужащих и укрепления доверия между семьями и командованием частей. В ходе дискуссии участники обсудили обеспечение солдат, их правовую защиту и образовательные возможности, а также подчеркнули важность открытого диалога для повышения престижа воинской службы.

Фото: пресс-служба МО РК

В мероприятии приняли участие командование воинских частей, дислоцированных в Шымкенте и Туркестанской области, начальники городского и областного департаментов по делам обороны, отдела военной полиций и представитель РОО "Комитет солдатских матерей "Аналар жүрегі" Шарифа Муминова.

Стороны обменялись мнениями, касающимися условий прохождения срочной службы, морально-психологического состояния военнослужащих и укрепления взаимодействия между командованием частей и семьями солдат.

Обращаясь к участникам круглого стола, начальник Шымкентского гарнизона подполковник Сергей Бибулатов подчеркнул значимость доверия общества к армии и отметил роль родителей в формировании морально-патриотических качеств призывников.

"Важно, чтобы семьи военнослужащих чувствовали себя вовлеченными в жизнь частей. Поддержка родителей играет ключевую роль в воспитании солдат и повышении престижа воинской службы", – сказал он.

В ходе встречи представители местных органов военного управления и командиры воинских частей представили доклады об обеспечении солдат вещевым имуществом, организации питания, правовой защите срочников, их образовательным возможностям и морально-психологической поддержке.

Представитель комитета солдатских матерей Шарифа Муминова отметила, что доверие родителей и открытость командования напрямую влияют на престиж армии.

"Служба должна быть безопасной, социально защищенной и престижной. Молодые люди должны идти в армию с желанием, а их семьям нужна уверенность, что их дети находятся под надежной защитой", – подчеркнула она.

По итогам круглого стола стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу по укреплению морально-психологического климата среди военнослужащих срочной службы.