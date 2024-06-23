Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Солдат вышел из комы в Отаре спустя чуть больше двух недель

Солдат вышел из комы в Отаре спустя чуть больше двух недель , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 00:32 Фото: pixabay
Солдат-срочник вышел из комы в Отаре. Об этом 23 июня сообщили его родители, передает Zakon.kz.

Отец военнослужащего Тимур Жаналин опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором поблагодарил врачей. 

"Всем тем, кто на протяжении всего этого долгого времени оказывал нам всестороннюю поддержку, молился за нашего сына, мы хотим выразить вам в очередной раз слова искренней благодарности, признательности за вашу поддержку. Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, но говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее. Состояние его по-прежнему тяжелое", – рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование. В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что первоначально военнослужащий обратился в медпункт с жалобами на общее недомогание и высокую температуру. 

Позже Министерство внутренних дел Казахстана 17 июня возбудило уголовное дело по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы, впавшего в кому. 

Читайте также

Еще один элитный ЖК горел в Астане
Еще один элитный ЖК горел в Астане
Внедорожник утонул в реке Жетысуской области
Внедорожник утонул в реке Жетысуской области
пожар в Астане
В одном из кафе Астаны произошел пожар
Диана Абдуллаева
2024 год Военнослужащие Отар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: