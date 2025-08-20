В Алматы подвели первые итоги работы "Единого оператора микромобильности"

ТОО "Единый оператор микромобильности" представило результаты работы за июнь–июль, подтвердившие эффективность новой модели управления сферой микромобильности в Алматы.

Первые результаты

Проект стартовал 1 июня 2025 года по инициативе Управления городской мобильности города Алматы при поддержке Департамента полиции и в партнерстве с крупнейшими шеринговыми сервисами – Jet, Яндекс Go и Whoosh. За два летних месяца скаутами оператора было упорядочено 827 760 электросамокатов:

в июне – 488 799;

в июле – 338 961.

Алматы стал первым городом Казахстана, где внедрена модель единого оператора. Этот шаг позволил системно наводить порядок в размещении самокатов, снизить количество жалоб горожан и повысить уровень безопасности на улицах. Сегодня в Алматы ежедневно совершается до 100 тысяч поездок на электросамокатах, и работа скаутов играет ключевую роль в поддержании порядка и удобства для жителей.

Фото: Единый оператор микромобильности

Наведение порядка и безопасность

За отчетный период оператор получил 128 обращений от государственных органов и граждан. Особое внимание уделялось неисправным самокатам: было выявлено и передано операторам 522 случая повреждений и поломок. Благодаря регулярному патрулированию удалось своевременно устранять потенциальные риски для пользователей и участников дорожного движения.

Для эффективного контроля выделено 15 ключевых участков городской сети – наиболее загруженные зоны, где размещение самокатов требует постоянного мониторинга. В ближайшее время компания планирует расширить число дежурных зон и внедрить дополнительные инструменты мониторинга.

Вклад в город и общество

За два месяца работы создано более 50 рабочих мест для скаутов, супервайзеров и технических специалистов. Сотрудники дежурили также на массовых мероприятиях: в июле обеспечивали порядок у Центрального стадиона во время футбольных матчей.

Развитие микромобильности имеет важное значение для экологии и транспортной системы города: всё больше жителей выбирают самокат вместо автомобиля для коротких поездок, что снижает нагрузку на дороги и сокращает выбросы в атмосферу.

Фото: Единый оператор микромобильности

Стратегическое значение проекта

Проект полностью соответствует принципам международной инициативы Vision Zero, направленной на минимизацию дорожно-транспортных происшествий и тяжелых травм. В Алматы эта концепция реализуется через программу Vision Zero Almaty, ориентированную на развитие современной инфраструктуры и повышение безопасности.

Инициатива интегрирована в государственные приоритеты – развитие экологичного транспорта, цифровизацию городской среды и устойчивую урбанизацию. Она вносит вклад в реализацию "Зеленого курса" и целей устойчивого развития (SDGs и ESG).

Фото: Единый оператор микромобильности

Кроме того, проект формирует единые стандарты работы шеринговых операторов, основанные на принципах саморегулирования. Это снижает нагрузку на госорганы и создает основу для формирования нормативно-правовой базы в масштабах страны.

"Единый оператор микромобильности" стал важным инструментом в развитии безопасной и комфортной городской среды. Опыт Алматы уже сегодня рассматривается как модель для масштабирования в другие города Казахстана.