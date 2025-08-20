#АЭС в Казахстане
Общество

Фейковый олигарх пять месяцев кутил в Астане на миллионы, которых у него не было

пазл доллар, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 17:36 Фото: pixabay
Казахстанец в течение пяти месяцев останавливался с друзьями в пятизвездочных отелях, ужинал в дорогих ресторанах, заказывая изысканные блюда, покупал одежду в элитных магазинах, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшие не проверяли подлинность платежных документов и предоставляли товары и услуги. Об этом 20 августа 2025 года рассказали в прокуратуре Астаны.

"Осужденный направлял платежные документы через банковское приложение, однако фактически средств на счете не было. К примеру, мошенник забронировал номера и поселился с друзьями в отеле на несколько суток, заказывая еду, напитки. Путем обмана и злоупотребления доверием работников отеля он предоставил вышеуказанные платежные поручения. В результате его преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 4,4 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

В суде подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что на мошенничество пошел ради создания впечатления и популярности в социальных сетях, где публиковал фото, выдавая себя за успешного предпринимателя.

Общая сумма ущерба составила более 8 млн тенге. Подсудимый осужден к 3 годам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в полиции Астаны рассказали о задержании подозреваемой в другом виде мошенничества: услуги перевода студентов с платного обучения на грант.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
