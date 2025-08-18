#АЭС в Казахстане
Общество

"Передайте деньги – остальное я улажу сама": казахстанцев предупредили о мошенничестве с грантами

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 11:00 Фото: pxhere
В Астане сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая под предлогом перевода студентов с платного обучения на грант обманула нескольких студентов и их родителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе столичного Департамента полиции:

"Установлено, что подозреваемая представлялась человеком с влиятельными связями в одном из вузов. Она убеждала студентов и их семьи в том, что может решить вопрос с переводом на государственный образовательный грант. За это она просила денежное вознаграждение, уверяя: "Передайте деньги – остальное я улажу сама".

По данным ДП, в надежде обеспечить детям образование родители передавали последние сбережения – некоторые даже брали в долг или продавали бытовую технику.

"Однако ни гранта, ни денег. Женщина уволилась с работы и перестала выходить на связь. Общий ущерб составил около 800 тыс. тенге. Потерпевшие, не дождавшись исполнения обещаний, обратились в полицию. По данному факту начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Астаны

Полицейские проверяют ее причастность к другим аналогичным эпизодам.

"Полиция призывает граждан быть бдительными. Государственный грант предоставляется исключительно по заслугам, на основании знаний и в рамках закона".Пресс-служба ДП Астаны

17 августа 2025 года стало известно, что на западе Казахстана осудили мужчину, выдававшего себя за блогера и общественника.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
