"Передайте деньги – остальное я улажу сама": казахстанцев предупредили о мошенничестве с грантами

В Астане сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая под предлогом перевода студентов с платного обучения на грант обманула нескольких студентов и их родителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе столичного Департамента полиции:

"Установлено, что подозреваемая представлялась человеком с влиятельными связями в одном из вузов. Она убеждала студентов и их семьи в том, что может решить вопрос с переводом на государственный образовательный грант. За это она просила денежное вознаграждение, уверяя: "Передайте деньги – остальное я улажу сама".

По данным ДП, в надежде обеспечить детям образование родители передавали последние сбережения – некоторые даже брали в долг или продавали бытовую технику.

"Однако ни гранта, ни денег. Женщина уволилась с работы и перестала выходить на связь. Общий ущерб составил около 800 тыс. тенге. Потерпевшие, не дождавшись исполнения обещаний, обратились в полицию. По данному факту начато досудебное расследование". Пресс-служба ДП Астаны

Полицейские проверяют ее причастность к другим аналогичным эпизодам.

"Полиция призывает граждан быть бдительными. Государственный грант предоставляется исключительно по заслугам, на основании знаний и в рамках закона". Пресс-служба ДП Астаны

