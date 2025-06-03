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Мужчина похудел на 40 кг за пять месяцев и поделился секретом успеха

мужчина на весах, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 14:28 Фото: pexels
Житель Дубая, уроженец Индии Зубайр Чаудхри, за пять месяцев сумел скинуть 40 кг. Он поделился секретом такого успеха, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, у него много работы, не было времени готовить, и поэтому он часто питался фастфудом. В итоге к концу 2024 года его вес достиг 135 килограммов.

"Я живу один в Дубае, после рабочего дня я залезал в приложение и заказывал еду. Постоянно. Я ел только фастфуд – бургеры, пиццы, но никогда не брал здоровую пищу. Серьезно, я своей кухней воспользовался раз пять за два года", – приводит слова Чаудхри Lenta.ru.

Он чувствовал себя плохо физически и психологически. И решил изменить свои пищевые привычки, отказавшись полностью от фастфуда. Мужчина начал сам готовить, в основу его питания легли салаты, сырые овощи и блюда из курицы. За пять месяцев он позволил себе лишь раз нарушить эту диету, когда праздновал день рождения.

Сейчас Чаудхри считает здоровое питание самым важным в процессе похудения. По его словам, никакие упражнения не помогут, если человек не придерживается стабильной диеты. Он сравнил такие занятия спортом с попыткой вычерпать ложкой воду из тонущего судна. Чаудхри также отметил, что правильный план питания поможет отрегулировать уровень сахара в крови и обмен веществ, после чего уйдет чрезмерное чувство голода.

При этом, по его словам, худеющий не должен морить себя голодом, но некоторые продукты лучше заменить на их более здоровые аналоги. Например, можно не жарить мясо в масле, а приготовить на гриле. Вместо сладкой газировки пить воду, а вместо чипсов есть орехи.

Благодаря изменению питания Чаудхри смог похудеть до 95 килограммов. И он не собирается останавливаться на достигнутом, хочет сбросить еще 15 килограммов.

Ранее 24-летний Гарри Спаканья из Великобритании похудел на 90 килограммов без жестких диет и поделился секретом питания

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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