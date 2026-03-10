#Референдум-2026
Общество

Сделка на 7,5 млн тенге сорвалась: ребенок иностранцев остался в Алматы

суррогатное материнство, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 23:32 Фото: freepik
В Алматы суррогатная мать требует деньги за свои услуги. Заказчик отказался от ребенка. Кристина Гаврилюк сразу же передала новорожденного малыша в Дом малютки и теперь намерена найти заказчиков, чтобы получить обещанный гонорар в размере 7,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 27-летняя Кристина Гаврилюк согласилась выносить чужого ребенка за деньги. Договор с суррогатной матерью заключила супружеская пара из Китая. Женщине сделали подсадку эмбриона в Алматы. Будущие родители на протяжении беременности исправно давали деньги и даже платили зарплату – около 200 тыс. тенге. Но из-за осложнений Кристина родила раньше срока – на седьмом месяце. Клиенты отказались забирать недоношенного мальчика.

"После кесарева его сразу забрали, и все. Потом через часа четыре ко мне пришла медсестра, сказала, что ребенка передали. Спросила, все ли хорошо, не умер ли он. Она сказала: "Нет, все нормально". Биологические родители сначала потребовали взять анализы у ребенка, чтобы проверить его здоровье. Анализы показали, что все нормально. Ребенок начал набирать вес. Потом они потребовали провести ДНК-тест. ДНК-тест подтвердил их родство с ребенком. После этого я поддерживала связь с куратором. Но потом биологическая мама перестала отвечать и сказала, чтобы ребенка забрали". Кристина Гаврилюк

Женщина работает продавцом в магазине. Воспитывает собственную шестилетнюю дочь. Она была суррогатной матерью дважды. Обе сделки были успешными. А вот в третий раз гонорар получить не удалось. Кристина открыто заявляет: воспитывать, по сути, чужого ребенка и уж тем более нести за него ответственность не собирается. Поэтому после родов сразу написала отказ от младенца.

Отмечается, что о биологических родителях информации практически нет. Семейная пара – граждане Китая. Где они сейчас, неизвестно. В самой клинике, где проводили процедуру, от комментариев наотрез отказались. Суррогатная мать написала заявление в полицию.

"По данному факту с учетом исследования данных было вынесено решение об отказе возбуждения уголовного дела с учетом того, что отсутствовали признаки уголовного либо административного правонарушения. Нормы 79-й статьи Уголовно-процессуального кодекса РК гласят, что такого рода события должны быть разрешены только в суде. Поэтому были даны рекомендации подачи гражданского иска в суд в гражданско-правовом порядке". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Суррогатное материнство официально разрешено в Казахстане. Права и обязанности матери, которая вынашивает ребенка, регулируются Законом "О браке и семье". Он гарантирует женщине медицинскую помощь, защиту здоровья и получения вознаграждения. Правозащитники советуют обманутой идти в суд. Учитывая, что биологические родители ребенка – иностранцы, суррогатной матери следует обратиться в посольство Китая и в Министерство иностранных дел.

"В отношении биологических родителей можно возбудить уголовное дело согласно Уголовному кодексу за неисполнение надлежащим образом родительских обязанностей, то есть они оставили ребенка и покинули территорию Казахстана. То есть оставили в опасности жизнь и здоровье своего же ребенка". Юрист Габит Умирбеков

В данное время новорожденный ребенок находится в Доме малютки. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Мальчик растет и набирает вес. Получается, что взрослым младенец оказался не нужен. Теперь решать судьбу малыша и нести за него ответственность будет государство. На данный момент он имеет статус отказника.

Ранее сообщалось, кто в Казахстане может воспользоваться суррогатным материнством и сколько это стоит.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
