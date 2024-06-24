"Таза Қазақстан": в Улытауской области прошла масштабная санитарная акция

В рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" в Улытауской области организовали масштабные мероприятия. В этот день во всех городах и районах области прошли акции по уборке территорий, сообщает Zakon.kz.

Главная цель масштабной акции – наряду с уборкой территорий обратить внимание жителей на необходимость бережного отношения к окружающей среде. Все участники экологического мероприятия проявили высокую активность.

"Трудовые отряды "Жасыл ел" также отличились своей активностью. Среди участников экологических мероприятий – представители местных исполнительных органов, общественных организаций, студенты, активисты и простые жители городов, районов. Всего в акции задействовано более 2190 человек и 68 единиц спецтехники из 245 коллективов. Было вывезено более 70 тонн мусора", – сообщили в акимате Улытауской области.

Всего по области очищено 483 двора, 24 парка и сквера, территория 61 историко-культурного памятника, охвачены территории 138 социальных объектов.

В областном центре жители и трудовые коллективы города очистили главные улицы и парки, скверы. Жители в этот день ухаживали за зелеными насаждениями, приводили в порядок клумбы и газоны.

Фото: акимат Улытауской области

А трудовые коллективы города Сатпаева провели уборку, покраску, побелку на территориях производственных предприятий.

"В нашем городе существует давняя традиция проведения чистого четверга и субботника. Поэтому с начала акции "Таза Қазақстан" жители города принимают активное участие в ней. И сегодня все трудовые коллективы, население города поддержали нашу инициативу", – отметила председатель молодежного движения "Жастар болашақ" Луиза Минбаева.

Жители города Каражала также провели уборки в своих дворах и вывезли мусор с несанкционированных свалок на специальный полигон.

В Жанааркинском, Улытауском районах области экологическая акция прошла возле родников и на берегу рек. Так, жители Улытауского района провели работы по благоустройству территории вокруг родников Күмісбұлақ, Тасбұлақ, чтобы создать благоприятные условия для посетителей. Жанааркинцы очистили берег реки Сарысу от мусора и привели в порядок места для купания.

Также жители многоэтажек в городах убирали и привели в порядок свои дворы. Акцией по уборке руководили председатели кооперативов собственников квартир.

В рамках экологических акций ответственные специалисты акиматов городов и районов области проинспектировали санитарную чистоту на местных территориях. Провели беседу с владельцами объектов, которые не соблюдали санитарную чистоту, где имелись несоответствия правилам благоустройства, предупредили о необходимости устранения недостатков в кратчайшие сроки. Поручено провести такие работы, как предварительная очистка зданий, благоустройство территорий. Кроме того, руководителям коммунальных учреждений были даны конкретные поручения по очистке от мусора улиц, пешеходных дорожек и остановочных территорий городов и районов.