Общество

Дело Хасана Касымбаева: адвокаты требуют прекратить дело о похищении и избиении спортсмена в Талгаре

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 17:57 Фото: pixabay
В Талгарском районном суде 20 августа 2025 года рассматривается уголовное дело о похищении и избиении спортсмена в 2021 году. Главным обвиняемым является Хасан Касымбаев, сообщает Zakon.kz.

Ранее подсудимые по делу Хасана Касымбаева заявили отвод прокурору в Талгаре.

На заседании председательствующий судья по делу Айнагуль Тукубаева огласила решение суда касательно отвода, который ранее заявили подсудимые в отношении прокурора Назгуль Тауекенбай. Он поддержан и принят судом, поэтому гособвинитель покинула зал заседания.

В суде потерпевший – фитнес-тренер Арман Алиев – рассказал:

"Знаком с подсудимым Хасаном, знаю его с 2016 года, остальных обвиняемых увидел, когда они меня похитили. У меня только с Хасаном Касымбаевым были неприязненные отношения, а с остальными такого не было".

В качестве защитника Хасана Касымбаева также будет выступать его супруга – Зульфия Касымбаева.

Сторона подсудимых заявила о прекращении уголовного дела и незаконном его возобновлении. По их словам, по делу об избиении и похищении Алимова уже был вынесен приговор, еще в 2021 году.

"Четверо подсудимых уже были обсуждены и несут наказание. Этот приговор вступил в силу, никто его не отменял. Три раза оно было возобновлено. Была даже апелляция. В этот раз процедура суда нарушена, поскольку без отмены приговора это дело не может быть возобновлено", – сказали защитники обвиняемых.

Однако потерпевшие отметили, что против заявления, поскольку три раза не добились должного наказания и надеются, что в четвертый раз Хасан Касымбаев не избежит наказания.

"Потерпевшие с самого начала указывали на Касымбаева, его ранее не раз допрашивали, однако он не был привлечен к делу и наказанию в качестве подсудимого", – сказал адвокат потерпевших.

Судья сказала, что все заявления и ходатайства остаются открытыми и будут рассмотрены в ходе главного судебного разбирательства.

Хасана Касымбаева обвиняют сразу по трем статьям: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство. Он был задержан 2 ноября 2024 года.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
