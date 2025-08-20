Подсудимые по делу Хасана Касымбаева заявили отвод прокурору в Талгаре

В Талгарском районном суде 20 августа проходит судебное разбирательство по делу Хасана Касымбаева, которого обвиняют в похищении человека, избиении и вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

В суде озвучили информацию о других фигурантах дела Хасана Касымбаева.

Руслан Алиев, 1999 года. Житель поселка Рыскулова, безработный, имеет среднее образование. Женат, один ребенок. Ранее не судим. С 15 декабря 2021 года находится под стражей.

Мадияр Калимданов, 1994 года рождения. Житель Талгара. Отказался суду называть домашний адрес, ссылаясь на то, что не помнит его. Женат, один ребенок. Ранее был судим по ст. 293 п. 3 (Хулиганство) УК РК и на три года лишен свободы. Приговор был вынесен в апреле 2021 года. По данному делу под стражей находится с 21 мая 2021 года. До судимости работал на стройке.

Сайлау Актанов, 1994 года рождения, житель области Абай. Среднее образование, безработный, не женат. Ранее был судим по ст. 106 п. 1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК. Под стражей находится с 6 ноября 2021 года.

Данияр Аскар, 1994 года рождения, родом из области Абай, житель Астаны, был сотрудником СОБР. Высшее образование. Женат, имеет двоих детей. Под стражей находится с мая 2023 года.

Нурмухамед Султанбеков, 1990 года рождения. Родом из Алматинской области, житель Алматы. Среднее образование. Безработный. Холост. Под стражей с 6 ноября 2023 года.

Хасан Касымбеков рассказал, что является жителем Талгара, индивидуальный предприниматель. Имеет троих несовершеннолетних детей.

Гособвинителями по делу выступают Назгуль Таукенбаева и Ерлан Куланбаев. И на процессе все подсудимые единогласно выразили отвод прокурору.

"Именно женщине отвод. Поскольку в 2022 году здесь же проходил суд, она тогда была по нашему делу. Поэтому мы против", – сказали обвиняемые.

К слову, в начале заседания на журналистов оказывали давление подсудимые и сотрудники службы безопасности, которые принудительно заставили представителей СМИ удалить некоторые кадры, заявив, что против того, чтобы их лица показывали.

Хасана Касымбаева обвиняют сразу по трем статьям: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство. Он был задержан 2 ноября 2024 года.