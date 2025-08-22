Похищение, избиение, вымогательство: прокурор огласил фабулу преступлений Хасана Касымбаева

22 августа 2025 года в Талгарском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Хасана Касымбаева, которого обвиняют в похищении спортсмена, избиении и вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

В суде выступил прокурор Ерлан Куланбаев. Оглашая обвинительный акт, он заявил, что в 2020 году Касымбаев совершил тяжкое преступление против личности и собственности и перечислил несколько эпизодов.

Так, Касымбаев в группе лиц, зная, что у Арипжана Тажиева имеется строительная бригада, аптека, а также дорогое авто, решил заняться вымогательством, для чего нанял исполнителей.

"Сыдыкжанов пригласил знакомого Арипжана Тажиева на рынок "Кенжехан" в Алматы. Тажиев, ни о чем не подозревая, сел к нему в авто. Там был также его знакомый Мукашев. Они сказали, что нужно кое-куда съездить по делам, и отправились в Талгар, где их встретил Касымбаев и другие его люди", – зачитал гособвинитель.

Касымбаев первым ударил Тажибаева, к нему присоединились остальные.

"Касымбаев, Мукашев, Сыдыкжанов заявили, что он будет проставляться за работу его аптеки и другого бизнеса. Убедившись, что он напуган, они приехали в кафе, зашли в вип-кабинку. Тажиев, боясь за свою жизнь, понимая, что не может оказывать им сопротивление, выполнял их требование. Там снова был избит. Потерял сознание. Когда пришел в себя, ему сказали принести 1 млн тенге. Он позвонил брату и пригласил его в кафе, который прибыл на место. Он увидел брата в избитом состоянии и увез домой", – говорится в обвинительном акте.

У Тажиева были серьезные травмы, особенно в области ног.

В том же 2021 году группа лиц по предварительному сговору совершила хулиганство в отношении Мадияра Калимжанова с применением огнестрельного оружия.

"Хасан Касымбаев считал, что это устроил Арман Алиев и узнав про слова "Касымбаев мне не авторитет". Он также нанял своих людей. По его приказу парни специально скрыли свои лица под медицинскими масками и выследили Алиева у магазина. Парни начали наносить ему удары. Потерпевший потерял сознание. Несмотря на то, что за всем наблюдали прохожие, посадили его в машину и похитили", – сказал Ерлан Куланбаев.

Они привезли Алимова в безлюдное поле села Кендала и привели в чувство. Там Султанбеков и Аскаров до потери сознания добили его железной битой. После этого Акжанов позвонил и сообщил Касымбаеву, что выполнили его поручение, и спросил, что дальше с ним делать.

"Касымбаев велел снять на видео. Тогда он снял на телефон и Хасан, убедившись, что Алимов обездвижен, приехал на место. Удостоверился, что он похищен и ему причинен вред здоровью, после чего уехал", – сказал Ерлан Куланбаев.

В результате у Алиева были гематомы, поврежден правый глаз, пальцы. Он потерял трудоспособность на 30%, особенно по зрению.

"Перелом ребра и второго позвоночника, закрытая черепная травма легкой степени, контузия правого глаза", – резюмировал прокурор.

В предъявленном обвинении Хасан Касымбаев не признал вину.

Руслан Алиев признает хулиганство, однако отрицает остальные обвинения.

Мадияр Калимжанов частично признает хулиганство, остальные статьи отрицает.

Сайлау Акжанов не признает вину.

Данияр Аскаров полностью не признает вину.

Нурмухамет Султанбеков полностью не признает вину.

О том, что в Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", стало известно 4 ноября 2024 года. Позднее в ДП Алматинской области уточнили, что он помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении бойца ММА Армана Алимова. В начале августа расследование было завершено.

Предварительное слушание по делу Хасана Касымбаева началось 20 августа 2025 года в Талгаре. В суде озвучили информацию о других фигурантах дела, которые заявили отвод одному из прокуроров.