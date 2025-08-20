#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
538.57
629.48
6.71
События

Суд в отношении Хасана Касымбаева, которого называют "Хуторским", начался в Талгаре

здание Талгарского районного суда, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
20 августа 2025 года в Талгарском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Хасана Касымбаева, которого подозревают в похищении и избиении спортсмена, совершенных четыре года назад, сообщает Zakon.kz.

Имя Хасана Касымбаева прогремело на всю страну после резонансного конфликта у магазина "Камажай" в Талгаре (в ночь на 4 октября 2024 года), который перерос в убийство 16-летнего Шерзата Полата. В обществе заговорили про то, что виновники трагедии являются его людьми, а он якобы возглавляет ОПГ "Хуторские". По словам местных жителей, группировка держала в страхе весь район, и даже были случаи избиений, а также угроз. Однако в Министерстве внутренних дел опровергли существование данной банды, но, тем не менее, мужчину взяли под стражу.

До суда в интересах следствия никакая информация о ходе расследования не разглашалась.

зал суда, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:29

Фото: Zakon.kz

Сам процесс привлек пристальное внимание: в суде многолюдно, присутствуют родственники потерпевших и подсудимых, на месте дежурят экстренные службы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:29
Задержание Хасана Касымбаева: в Сети всплыло видео похищения бойца ММА трехлетней давности

Заседание проходит в открытом режиме на казахском языке под председательством судьи Айнагуль Тукубаевой.

Хасана Касымбаева обвиняют сразу по трем статьям: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство. Он был задержан 2 ноября 2024 года.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять человек.

Потерпевших двое. Пока их анкетные данные не разглашены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:29
Дело об убийстве Шерзата Полата: что решила апелляция

О том, что в Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", стало известно 4 ноября 2024 года. Позднее в ДП Алматинской области уточнили, что он помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении бойца ММА Армана Алимова. В начале августа расследование было завершено.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
2000 звонков в день: в Алматы на видео сняли жесткое задержание сообщников иностранных мошенников
События
13:00, Сегодня
2000 звонков в день: в Алматы на видео сняли жесткое задержание сообщников иностранных мошенников
Несовершеннолетняя казахстанка освобождена по амнистии
События
12:29, Сегодня
Несовершеннолетняя казахстанка освобождена по амнистии
Покушение на заместителя акима Шымкента: оглашен приговор
События
12:22, Сегодня
Покушение на заместителя акима Шымкента: оглашен приговор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: