Суд в отношении Хасана Касымбаева, которого называют "Хуторским", начался в Талгаре
Имя Хасана Касымбаева прогремело на всю страну после резонансного конфликта у магазина "Камажай" в Талгаре (в ночь на 4 октября 2024 года), который перерос в убийство 16-летнего Шерзата Полата. В обществе заговорили про то, что виновники трагедии являются его людьми, а он якобы возглавляет ОПГ "Хуторские". По словам местных жителей, группировка держала в страхе весь район, и даже были случаи избиений, а также угроз. Однако в Министерстве внутренних дел опровергли существование данной банды, но, тем не менее, мужчину взяли под стражу.
До суда в интересах следствия никакая информация о ходе расследования не разглашалась.
Фото: Zakon.kz
Сам процесс привлек пристальное внимание: в суде многолюдно, присутствуют родственники потерпевших и подсудимых, на месте дежурят экстренные службы.
Заседание проходит в открытом режиме на казахском языке под председательством судьи Айнагуль Тукубаевой.
Хасана Касымбаева обвиняют сразу по трем статьям: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство. Он был задержан 2 ноября 2024 года.
Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять человек.
Потерпевших двое. Пока их анкетные данные не разглашены.
О том, что в Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", стало известно 4 ноября 2024 года. Позднее в ДП Алматинской области уточнили, что он помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении бойца ММА Армана Алимова. В начале августа расследование было завершено.