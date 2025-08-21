Военные сборы на полигоне "Спасск": тактическая подготовка, новые навыки и ностальгия

В Карагандинском гарнизоне на полигоне "Спасск" стартовали учебно-методические сборы военнообязанных запаса. В течение месяца они проходят курс боевой подготовки, осваивают новые военные специальности и оттачивают свои навыки, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году на полигон "Спасск" прибыли около 1500 военнобязанных в возрасте от 24 до 43 лет для прохождения курса боевой подготовки.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Командующий войсками регионального командования "Астана" полковник Махсут Гусейнов рассказал, что цель сборов – не только совершенствование навыков, но и формирование мобилизационного резерва.

"Учебно-методические сборы направлены на повышение мобилизационной готовности и совершенствование практических навыков военнообязанных. Участники отрабатывают навыки обращения с оружием, ведения огня, изучают современную тактику ведения боя. Особое внимание уделяется взаимодействию в составе подразделений, вопросам тактической медицины и инженерной подготовки", – сказал Махсут Гусейнов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

К сборам привлечены специалисты различных направлений: сержанты артиллерийских, мотострелковых, танковых, зенитных, ремонтных, тыловых подразделений и связисты. Офицеры запаса проходят переподготовку по линии военного управления.

"Мы готовим по самым разным специальностям. Даже если человек никогда раньше не служил в армии, мы обучаем его с нуля. Около 20% участников сборов раньше вовсе не проходили службу. С ними начинают с самых основ – приведения к военной присяге и изучения базовых правил обращения с оружием. Автомат Калашникова – индивидуальное оружие от солдата до генерала. Обучить владению им можно любого человека", – продолжил Махсут Гусейнов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Например, сейчас шахтеров из Карагандинской области готовят к должности гранатометчика, к должности наводчика вооружения Т-72 танка, а также БМП-1.





Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Среди участников сборов много людей с самым разным жизненным опытом: учителя, шахтеры, предприниматели. Для многих это не только профессиональная переподготовка, но и возможность испытать давно забытые эмоции.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Учитель физкультуры из Атбасара Илья Досюк поделился, что впервые участвует в сборах. До этого он служил 15 лет назад.

"Сборами доволен на все 100%. Нам давали теоретические знания десять дней, а теперь выполняем их на практике. Я служил в десантно-штурмовой бригаде, был наводчиком, сейчас командир орудия. Здесь все на высоком уровне: и условия проживания, и обучение, и атмосфера. Это как будто вернулся во времени – эмоции такие же, как в молодости", – дополнил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Илья отметил, что нынешние сборы отличаются от срочной службы и подходом, и отношением.



"На срочной службе в основном молодежь 18-20 лет, а здесь люди уже состоявшиеся, понимающие, чего от них хотят. Атмосфера более взрослая, осознанная. Много кто изучает новые специальности: кто-то был пехотинцем, кто-то танкистом, а сейчас постигает артиллерию", – сказал Илья Досюк.

Для многих участников сборов участие стало своеобразной перезагрузкой. Четкий режим, расписание, трехразовое питание и ежедневные занятия помогают переключиться от бытовых забот.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Некоторые даже приходят с целью сбросить вес – пайки здесь рассчитаны по граммам, питание сбалансированное и полезное. Рацион продуман так, чтобы обеспечить организм всем необходимым: каши по утрам, горячие супы, вторые блюда, тушенка, свежие фрукты и сухофрукты.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В течение десяти дней участники проходят тактическую подготовку, учатся взаимодействовать в подразделениях и работать с современным вооружением. Особое внимание уделяется безопасному обращению с оружием.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Здесь важна культура обращения с оружием. Сразу видно, кто раньше не держал оружие: носит его неловко, неправильно. Мы учим не только технике, но и культуре, правилам безопасности и тактике передвижения", – подчеркнул полковник Гусейнов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сергей Костенко, начальник противовоздушной обороны, отметил высокий настрой участников.



"У нас подготовка по специальности длится десять дней. Пять из них идет слаживание боевых расчетов. Ребята – молодцы, глаза горят, они рвутся к знаниям и не подводят нас", – дополнил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Учебно-методические сборы завершатся итоговыми тактическими занятиями с боевой стрельбой. Это станет проверкой слаженности подразделений и уровня подготовки каждого участника.

"Время не стоит на месте, появляется новая техника, внедряются новые подходы в применении войск. Занятия позволяют вспомнить все, чему нас учили, отточить навыки и приобрести новые. Хотел бы отметить профессионализм командиров подразделений, которые делятся с нами накопленным опытом", – отметил рядовой Бекболат Атанов, призванный из Астаны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для кого-то сборы – способ проверить себя, для кого-то – возможность научиться новому, а для других – шанс снова почувствовать дух армии и "вспышку молодости".