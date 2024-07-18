Около 1500 казахстанцев примут участие в мобилизационных сборах

В период с 18 июля по 16 августа 2024 года на межвидовом учебно-тренировочном полигоне "Шыгыс" Абайского гарнизона в целях повышения уровня боевой готовности и профессиональной подготовки военнослужащих запаса проводятся мобилизационные сборы.

В мероприятии примут участие военнообязанные из Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей.

Фото: пресс-служба УГК СВ ВС РК

Основная цель воинских сборов – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, а также подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил в случае мобилизации.

Граждане, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с действующими военнослужащими. На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается их средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства, которая составляет 85 тыс. тенге.

Фото: пресс-служба УГК СВ ВС РК

В течение месяца под руководством опытных инструкторов они будут постигать основы тактической, инженерной, огневой, военно-медицинской подготовки. В дальнейшем призванные из запаса военнообязанные пройдут слаживание в составе отделений, взводов и рот.

Фото: пресс-служба УГК СВ ВС РК

Во время военных сборов мужчинам предстоит восстановить навыки по своим военно-учетным специальностям. Они ознакомятся с новыми образцами вооружения и военной техники.