НФС-4: новая станция обеспечит Астану водой до 2035 года

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 21 августа 2025 года, рассказал о том, как будет решаться вопрос водоснабжения столицы.

Градоначальник на своей странице в Instagram написал:

"С учетом ежегодного роста населения столицы планомерно и поэтапно работаем над увеличением мощностей объектов жизнеобеспечения. Мы уже увеличили тепловую мощность города за счет строительства газовых тепловых станций (ГТС). Это позволяет вводить в эксплуатацию новые объекты. Также строим новые ГТС, электрические подстанции, в том числе модернизируем действующие объекты и так далее. Весной 2023 года, как вы сами знаете, были проблемы с водой. Тогда летом вы ввели в эксплуатацию новый водовод и третью станцию питьевой воды (НФС-3, насосно-фильтровальная станция)".

Фото: gov.kz

На данный момент, как заверил Женис Касымбек, нехватки мощностей в городе нет. Кроме того, по его словам, есть запасы на последующие годы.

"Для того чтобы обеспечить столицу дополнительным стабильным водоснабжением, ведем реализацию проекта по строительству технического водовода от насосной станции Тельмана. Строительство второй нитки технического водовода позволит вывести насосную станцию 1-го подъема Тельмана на полную проектную мощность в 160 тыс. куб. м/сут.", – проинформировал аким.

Фото: gov.kz

Также он рассказал, что завершена разработка проекта по строительству водовода от Нуринского месторождения подземных вод.

"Кроме этого, в рамках долгосрочных мер начали строить новый водовод от канала им. К. Сатпаева с четвертой станцией питьевой воды (НФС-4, насосно-фильтровальная станция). Производительность водозабора – 342 тыс. куб. м/сут. Мощность НФС-4 – 210 тыс. куб. м/сут. Реализация данного проекта даст необходимые мощности по обеспечению питьевой водой до 2035 года", – подчеркнул Женис Касымбек.

По словам градоначальника, также ведется разработка проекта по закольцовке водовода от ул. Хусейн бен Талал до ул. Сыганак.

"Данный проект обеспечит район западнее пр. Туран надежным водоснабжением", – сообщил Женис Касымбек.

Аким уточнил, что завершение разработки проекта планируется в декабре 2025 года.