События

Восемь студенческих общежитий откроют в Астане в текущем году

общежитие в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 20:55 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как решается вопрос со студенческими общежитиями, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, соцобъекты готовят к открытию учебного года, до которого осталось чуть больше двух недель.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Как вы знаете, число иногородних студентов растет ежегодно. Совместно с профильным министерством, университетами, инвесторами работаем над увеличением мест в общежитиях. Вместе с министром науки и высшего образования Саясатом Нурбеком посетили студенческое общежитие на 400 койко-мест (ул. А. Пушкина, 13а), которое откроется в преддверии нового учебного года. Данный социальный объект возведен за счет частных инвестиций", – написал аким столицы.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Он также отметил, что с начала 2025 года в столице ввели в эксплуатацию общежития почти на 2700 койко-мест. До конца года планируется открыть еще семь объектов на 2060 мест.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Таким образом, в 2025 году будет введено в эксплуатацию восемь студенческих общежитий общей вместимостью 4716 койко-мест.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"В прошлом году в столице были введены в эксплуатацию пять студенческих общежитий общей вместимостью почти 1700 койко-мест. Кроме того, в течение нового учебного года откроем 15 школ, семь из них в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Данные учебные заведения позволят создать 28 тыс. ученических мест (в две смены). Также в столице строим детские сады, дворцы школьников и другие социальные объекты", – отметил Женис Касымбек.
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
