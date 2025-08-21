В Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу"

21 августа в шымкентском Доме дружбы городская Ассамблея народа Казахстана запустила акцию "Дорога в школу" в рамках проекта «Жомарт жан» («Щедрая душа»), сообщает Zakon.kz.

При непосредственном участии члена городской АНК и Совета старейшин, предпринимателя Арипджана Халназарова в рамках акции 100 школьникам из социально уязвимых и многодетных семей были переданы школьные принадлежности на сумму 1,5 млн тенге. Об этом передает пресс-служба городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В благотворительном мероприятии приняли участие:

заместитель председателя городской АНК Тахирбек Нишанбаев;

член Совета старейшин при городской АНК Арипджан Халназаров;

руководитель учреждения "Қоғамдық келісім" Нуркен Алимкулов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Они лично вручили ученикам необходимые для учебы принадлежности. Совет матерей при городской АНК взял на себя обеспечение 32 первоклассников необходимыми учебными принадлежностями.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Активисты городских этнокультурных объединений провели благотворительные мероприятия в 13 местах Шымкента, где раздали вещи на сумму шесть миллионов тенге детям из малообеспеченных, социально уязвимых и многодетных семей", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, что при поддержке членов городской АНК в рамках акции "Дорога в школу" помощь на общую сумму 7,9 млн тенге получили 532 школьника Шымкента.