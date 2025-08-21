В Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу"
При непосредственном участии члена городской АНК и Совета старейшин, предпринимателя Арипджана Халназарова в рамках акции 100 школьникам из социально уязвимых и многодетных семей были переданы школьные принадлежности на сумму 1,5 млн тенге. Об этом передает пресс-служба городского акимата.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В благотворительном мероприятии приняли участие:
- заместитель председателя городской АНК Тахирбек Нишанбаев;
- член Совета старейшин при городской АНК Арипджан Халназаров;
- руководитель учреждения "Қоғамдық келісім" Нуркен Алимкулов.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Они лично вручили ученикам необходимые для учебы принадлежности. Совет матерей при городской АНК взял на себя обеспечение 32 первоклассников необходимыми учебными принадлежностями.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
"Активисты городских этнокультурных объединений провели благотворительные мероприятия в 13 местах Шымкента, где раздали вещи на сумму шесть миллионов тенге детям из малообеспеченных, социально уязвимых и многодетных семей", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Отметим, что при поддержке членов городской АНК в рамках акции "Дорога в школу" помощь на общую сумму 7,9 млн тенге получили 532 школьника Шымкента.