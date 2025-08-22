#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Общество

90 дней за чистый город: блогер из Алматы бросил эко-вызов стране

Блогер из Алматы об экологии, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 09:44 Фото: акимат города Алматы
20-летний блогер Дулат Набиев создал проект "Вирус", в рамках которого запустил экочеллендж "90 дней за чистый город".

Через свои инициативы он призывает жителей Алматы бережно относиться к окружающей среде, формирует экологическое сознание у молодежи и мотивирует их к активному участию в сохранении чистоты города.

Сегодня он вместе с единомышленниками пришел собрать мусор на восточной стороне озера "Сайран".

Фото: акимат города Алматы

"В Алматы живу больше года. До этого я занимался в Instagram другим контентом, но потом посоветовался со своим братом — онкологом Данияром Жуматаевым и мы решили поменять направление. Так и появился наш эко-челлендж. Наша цель — за 90 дней очистить страну от мусора и через соцсети привить молодежи правильные ценности, любовь к природе и своему городу", – отметил блогер.

Стоит отметить, что челлендж стартовал 1 июня в Алматы. Он вместе с ребятами начали очищать улицы и собирать мусор.

Фото: акимат города Алматы

"В первый день у нас было всего десять мешков, и мы даже не знали, как правильно собирать. В первые 5–10 дней мы ежедневно набирали по 10 мешков. Потом стали выкладывать это в Instagram и TikTok. Подписчиков было мало, но поддержка людей оказалась большой, это дало нам мотивацию. Однажды вечером мы пришли на Сайран. Тогда парк еще не был официально открыт, купаться нельзя, но люди все равно приходили: ели арбузы, бросали памперсы, мусор. Территория, зеленая и красивая, была полностью завалена отходами. Тогда мы решили взяться за нее. На 13-й день челленджа мы убирали территорию Сайрана: каждые 5–10 метров мы набирали по 10–11 мешков мусора, – рассказывает блогер.

Чтобы собрать волонтеров для уборки, он написал в соцсетях призыв к участию в челлендже — тогда откликнулось шесть человек.

Фото: акимат города Алматы

"Мы стали встречаться в 5.00 утра на Сайране. С тех пор мы ежедневно выносили по 30–40 мешков мусора", – говорит Дулат Набиев.

В настоящее время в его команде состоят маркетолог, видеограф, SMM-специалист. При этом число волонтеров постоянно растет. Блогер сделал основной акцент на распространении идеи экологичного мышления среди молодежи через социальные сети.

"За это время я успел побывать в четырех городах: Алматы, Шымкент, Жаркент, Жетысай. В Алматы нас было около 30 человек, в Шымкенте присоединилось более 200 молодых ребят вместе с акиматом, в Жаркенте — 150, в Жетысайе — 100. Всего в четырёх городах с нами работали около 400–500 волонтеров", – рассказывает он.

Фото: акимат города Алматы

Результатом проводимого челленджа является то, что он вместе с молодежью очистил Алматы от мусора за 28 дней. Следующим был Шымкент, там команда поработала две недели, затем Жаркент и Жетысай.

"Изначально целью было очистить Алматы за 90 дней, но проект "Вирус" стал больше, чем просто уборка. Я думаю, что многим людям мы привили культуру чистоты, и это главное", – подытожил юноша.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Астанчанин провернул аферу с автокредитами на 270 млн тенге
Общество
09:44, Сегодня
Астанчанин провернул аферу с автокредитами на 270 млн тенге
В правительстве рассказали о развитии грузоперевозок за последние 5 лет
Общество
08:48, Сегодня
В правительстве рассказали о развитии грузоперевозок за последние 5 лет
Дополнительный предмет появится в казахстанских школах с 1 сентября
Общество
08:22, Сегодня
Дополнительный предмет появится в казахстанских школах с 1 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: