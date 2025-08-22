90 дней за чистый город: блогер из Алматы бросил эко-вызов стране

20-летний блогер Дулат Набиев создал проект "Вирус", в рамках которого запустил экочеллендж "90 дней за чистый город".

Через свои инициативы он призывает жителей Алматы бережно относиться к окружающей среде, формирует экологическое сознание у молодежи и мотивирует их к активному участию в сохранении чистоты города.

Сегодня он вместе с единомышленниками пришел собрать мусор на восточной стороне озера "Сайран".

Фото: акимат города Алматы

"В Алматы живу больше года. До этого я занимался в Instagram другим контентом, но потом посоветовался со своим братом — онкологом Данияром Жуматаевым и мы решили поменять направление. Так и появился наш эко-челлендж. Наша цель — за 90 дней очистить страну от мусора и через соцсети привить молодежи правильные ценности, любовь к природе и своему городу", – отметил блогер.

Стоит отметить, что челлендж стартовал 1 июня в Алматы. Он вместе с ребятами начали очищать улицы и собирать мусор.

Фото: акимат города Алматы

"В первый день у нас было всего десять мешков, и мы даже не знали, как правильно собирать. В первые 5–10 дней мы ежедневно набирали по 10 мешков. Потом стали выкладывать это в Instagram и TikTok. Подписчиков было мало, но поддержка людей оказалась большой, это дало нам мотивацию. Однажды вечером мы пришли на Сайран. Тогда парк еще не был официально открыт, купаться нельзя, но люди все равно приходили: ели арбузы, бросали памперсы, мусор. Территория, зеленая и красивая, была полностью завалена отходами. Тогда мы решили взяться за нее. На 13-й день челленджа мы убирали территорию Сайрана: каждые 5–10 метров мы набирали по 10–11 мешков мусора, – рассказывает блогер.

Чтобы собрать волонтеров для уборки, он написал в соцсетях призыв к участию в челлендже — тогда откликнулось шесть человек.

Фото: акимат города Алматы

"Мы стали встречаться в 5.00 утра на Сайране. С тех пор мы ежедневно выносили по 30–40 мешков мусора", – говорит Дулат Набиев.

В настоящее время в его команде состоят маркетолог, видеограф, SMM-специалист. При этом число волонтеров постоянно растет. Блогер сделал основной акцент на распространении идеи экологичного мышления среди молодежи через социальные сети.

"За это время я успел побывать в четырех городах: Алматы, Шымкент, Жаркент, Жетысай. В Алматы нас было около 30 человек, в Шымкенте присоединилось более 200 молодых ребят вместе с акиматом, в Жаркенте — 150, в Жетысайе — 100. Всего в четырёх городах с нами работали около 400–500 волонтеров", – рассказывает он.

Фото: акимат города Алматы

Результатом проводимого челленджа является то, что он вместе с молодежью очистил Алматы от мусора за 28 дней. Следующим был Шымкент, там команда поработала две недели, затем Жаркент и Жетысай.

"Изначально целью было очистить Алматы за 90 дней, но проект "Вирус" стал больше, чем просто уборка. Я думаю, что многим людям мы привили культуру чистоты, и это главное", – подытожил юноша.