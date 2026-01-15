#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
510.95
594.49
6.5
Мир

91-летний жених и 90-летняя невеста сыграли свадьбу мечты

свадьба, пенсионеры, старики, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 00:35 Фото: freepik
В городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и его 90-летняя супруга Фрэнсис отметили 70-ю годовщину брака, устроив свадебную церемонию, о которой когда-то мечтали, сообщает Zаkon.kz.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 50-х годах прошлого века на катке. Вскоре между ними завязался роман. В возрасте 21 и 20 лет они поженились. Тогда молодые ограничились лишь официальной регистрацией брака, не устраивая пышного торжества, сообщает телеканал WTVR.

"Спустя семь десятилетий друзья и родственники супругов решили исправить это и организовали для пары настоящую свадьбу. Церемония прошла в церкви, где Гарольд и Фрэнсис вновь произнесли клятвы любви и верности перед алтарем", – сообщает телеканал.

Стоит отметить, что Фрэнсис призналась, что за все эти годы ее чувства к мужу не изменились. Отвечая на вопрос о секрете крепкого и долгого брака, супруги посоветовали осознанно выбирать спутника жизни и ставить веру на первое место.

Ранее психотерапевт рассказала о том, как найти мужа после 30 и сохранить брак надолго.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
68-летний Том Хэнкс нежно поздравил вторую жену с солидной годовщиной
16:56, 02 мая 2025
68-летний Том Хэнкс нежно поздравил вторую жену с солидной годовщиной
Кайрат Нуртас исполнил мечту 70-летней поклонницы
01:25, 16 декабря 2025
Кайрат Нуртас исполнил мечту 70-летней поклонницы
91-летняя бабушка из Греции обвинила сына в изнасиловании
00:50, 15 июля 2025
91-летняя бабушка из Греции обвинила сына в изнасиловании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: