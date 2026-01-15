91-летний жених и 90-летняя невеста сыграли свадьбу мечты

В городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и его 90-летняя супруга Фрэнсис отметили 70-ю годовщину брака, устроив свадебную церемонию, о которой когда-то мечтали, сообщает Zаkon.kz.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 50-х годах прошлого века на катке. Вскоре между ними завязался роман. В возрасте 21 и 20 лет они поженились. Тогда молодые ограничились лишь официальной регистрацией брака, не устраивая пышного торжества, сообщает телеканал WTVR.

"Спустя семь десятилетий друзья и родственники супругов решили исправить это и организовали для пары настоящую свадьбу. Церемония прошла в церкви, где Гарольд и Фрэнсис вновь произнесли клятвы любви и верности перед алтарем", – сообщает телеканал.

Стоит отметить, что Фрэнсис призналась, что за все эти годы ее чувства к мужу не изменились. Отвечая на вопрос о секрете крепкого и долгого брака, супруги посоветовали осознанно выбирать спутника жизни и ставить веру на первое место.

