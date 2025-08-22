Где и как казахстанцы могут получить справку Ф-2
Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) накануне, 21 августа 2025 года, рассказали, где и как казахстанцы могут получить справку Ф-2, сообщает Zakon.kz.
В НИТ уточнили, что справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость пользователи могут получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.
Для получения справки через мобильное приложение eGov Mobile:
- Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Госуслуги" – "Недвижимость и ЖКХ".
- Выберите "Предоставление сведений о зарегистрированных правах(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (Форма-2)".
- Выберите, для кого вы получаете услугу.
- Заполните необходимые поля.
- Подпишите заявку одним из доступных методов.
- Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.
Ранее в АО "НИТ" рассказали, как перевести ребенка из одной школы в другую через портал eGov.kz.
