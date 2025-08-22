#АЭС в Казахстане
Общество

Где и как казахстанцы могут получить справку Ф-2

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:04 Фото: gov4c.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) накануне, 21 августа 2025 года, рассказали, где и как казахстанцы могут получить справку Ф-2, сообщает Zakon.kz.

В НИТ уточнили, что справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость пользователи могут получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Для получения справки через мобильное приложение eGov Mobile:

  1. Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Госуслуги" – "Недвижимость и ЖКХ".
  2. Выберите "Предоставление сведений о зарегистрированных правах(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (Форма-2)".
  3. Выберите, для кого вы получаете услугу.
  4. Заполните необходимые поля.
  5. Подпишите заявку одним из доступных методов.
  6. Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

Ранее в АО "НИТ" рассказали, как перевести ребенка из одной школы в другую через портал eGov.kz.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
