В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) накануне, 21 августа 2025 года, рассказали, где и как казахстанцы могут получить справку Ф-2, сообщает Zakon.kz.

В НИТ уточнили, что справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость пользователи могут получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Для получения справки через мобильное приложение eGov Mobile:

Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Госуслуги" – "Недвижимость и ЖКХ". Выберите "Предоставление сведений о зарегистрированных правах(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках (Форма-2)". Выберите, для кого вы получаете услугу. Заполните необходимые поля. Подпишите заявку одним из доступных методов. Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

