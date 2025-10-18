#АЭС в Казахстане
Общество

Справка Ф-2: для чего она нужна в Казахстане и как ее получить

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 14:43 Фото: freepik
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам напомнили про справку Ф-2 и показали, как ее получить, сообщает Zakon.kz.

В НИТе отметили, что пользователи могут получить справку Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Для получения справки через портал eGov.kz:

  • Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Гражданам" – "Недвижимость".
  • В разделе "Покупка, продажа, аренда" выберите услугу "Справка Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость"Ң.
  • Выберите, для кого вы получаете услугу.
  • Заполните необходимые поля.
  • Подпишите заявку одним из доступных методов.
  • Ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

О том, как получить справку Ф-2 на eGov Mobile, можете увидеть в видео:

Ранее казахстанцам напомнили про важный сервис в eGov, который поможет защититься от мошенников. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
