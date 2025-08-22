#АЭС в Казахстане
Общество

В Кокшетау создали первый маркетплейс дополнительного образования в Казахстане

Маркетплейс дополнительного образования, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 13:54 Фото: Aqmola Hub
В Акмолинской области появился стартап, который способен изменить сферу дополнительного образования во всей стране. Его создательница – молодая мама из Кокшетау, передает Zakon.kz.

Платформа Okushy – первый в Казахстане маркетплейс кружков, секций и учебных центров, объединяющий все предложения в одном месте. С его помощью родители могут быстро находить занятия для детей, а образовательные центры получают современные инструменты управления и продвижения.
Инициатором проекта стала уроженка Кокшетау Асель Абдрахманова. Несколько лет назад, планируя летний досуг для своих детей, она сама столкнулась с типичной проблемой: информация о кружках была разбросана по социальным сетям, устаревшим сайтам и объявлениям. Поиск превращался в затяжной и изнуряющий процесс.

"Мне потребовалось две недели, чтобы подобрать кружки по всем критериям: расположению, цене, интересам детей и расписанию. Это было очень неудобно и не давало уверенности, что я выбрала лучшее. Тогда я поняла, что нужна единая платформа", – вспоминает девушка.

Так в 2024 году и появилась платформа Okushy, которая решает задачи сразу двух сторон. Для родителей это удобный поиск по возрасту, направлению и стоимости занятий, возможность связаться с центром и записаться на пробное занятие. Уже встроен ИИ-помощник, который помогает быстрее находить подходящие секции по интересам и расписанию ребенка.

Фото: Aqmola Hub

Для образовательных центров Okushy открывает новый уровень работы. В платформу интегрирована CRM-система: учет и сегментация клиентов, аналитика, управление программами. Учебные организации получают инструмент, который заменяет тетради и Excel и позволяет выстраивать долгосрочные отношения с семьями.

Первые пользователи – родители и образовательные центры Кокшетау. Но команда сразу ставит амбициозные цели: расширение на другие города Казахстана, а затем и на рынок СНГ. В планах – личный кабинет родителя с возможностью отслеживать прогресс ребенка, система аналитики для центров и онлайн-оплата.

За стартапом стоит небольшая команда. Асель Абдрахманова до этого работала в банковской сфере, где занималась продажами и развитием клиентских отношений. Сооснователь Данияр Абдрашитов – специалист по IT с опытом в разработке.

Okushy уже прошел инкубационные программы Startup Garage и Sales Bootcamp, получил менторство от Technowomen и стал резидентом Astana Hub. Это дало проекту доступ к сообществу и экспертной поддержке.

"Для меня особенно важно, что Okushy начался в Кокшетау, в моем родном городе. Я верю, что из регионального проекта он вырастет в национальную платформу, а затем и в международную экосистему", – говорит она.

Фото: Aqmola Hub

Миссия проекта проста и масштабна: каждый ребенок должен иметь возможность найти занятие по душе, а каждый образовательный центр – инструмент для развития. История, начавшаяся в Кокшетау с личного опыта одной мамы, уже сегодня претендует на то, чтобы изменить всю систему дополнительного образования в Казахстане.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
