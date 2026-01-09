Дополнительное образование медиков: внесены изменения в правила

Приказом министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения и признания результатов обучения, полученных через дополнительное и неформальное образование, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что дополнительное образование осуществляется в организациях образования и науки, реализующих образовательные программы дополнительного образования и прошедших институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов.

Дополнительное образование по медицинским специальностям осуществляется организациями высшего и послевузовского образования, национальными и научными центрами, научно-исследовательскими институтами, высшими медицинскими колледжами на базе аккредитованных медицинских организаций.

Дополнительное образование для специалистов с высшим, техническим и профессиональным, послесредним образованием, в том числе научно-педагогических кадров, предоставляют организации высшего или послевузовского образования, а также национальные, научные центры и научно-исследовательские институты.

Дополнительное образование для специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием, в том числе педагогических кадров, осуществляют высшие медицинские колледжи, за исключением программ по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики особо опасных инфекций.

Продолжительность неформального образования (стажировки, семинара, тренинга, мастер-класса, вебинара, онлайн-курса) определяется организацией образования и науки в области здравоохранения самостоятельно.

К организациям, реализующим образовательные программы дополнительного образования по медицинским специальностям, предъявляются следующие квалификационные требования:

наличие лицензии на образовательную деятельность или статуса научной организации;

наличие свидетельства об институциональной аккредитации;

наличие документов, регламентирующие разработку, согласование и утверждение образовательных программ дополнительного образования и мониторинга эффективности образовательных программ, организацию и проведение дополнительного образования, утвержденные руководителем организации дополнительного образования;

наличие утвержденных программ дополнительного образования;

наличие доступа к профильным международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной литературе;

наличие инновационных, симуляционных технологий и интерактивных методов обучения;

информация о преподавательском составе:

- о лицах, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, академическую степень доктора философии или магистра в организациях высшего и (или) послевузовского образования, национальными и научными центрами, научно-исследовательскими институтами (вуз, НИИ, НЦ);

- о лицах, имеющих педагогическую категорию, прикладной или академический бакалавриат в высших медицинских колледжах. Количество штатного профессорско-преподавательского состава, реализующего программы дополнительного образования, составляет не менее 40% от общего штата преподавателей.

Проведение практических занятий осуществляется преподавателями из числа специалистов практического здравоохранения без ученой степени, но не более 40% от общего числа профессорско-преподавательского состава:

сведения о материально-техническом обеспечении;

документы, подтверждающие наличие клинических баз или договор с аккредитованными медицинскими организациями;

внесение организации в перечень организаций дополнительного образования, утвержденный уполномоченным органом для организаций, реализующие дополнительное образование по медицинским специальностям.

Организациям, осуществляющим неформальное образование в области здравоохранения, необходимо наличие правоустанавливающих документов, согласно которым реализация образовательных программ неформального образования специалистов здравоохранения является одним из видов деятельности, справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с веб-портала «электронное правительство», свидетельства об институциональной аккредитации в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов, штатных и внештатных преподавателей в соответствии с профилем неформального образования, в том числе лиц, имеющих ученую степень доктора, кандидата наук и(или) академическую степень доктора философии или магистра, опыт профессиональной деятельности по профилю специальности не менее 5 лет за последние 10 лет, повышение квалификации по педагогическим компетенциям и профилю специальности не менее 4 кредитов (120 академических часов) за последние 5 лет, утвержденных программ неформального образования, информационных платформ для дистанционного обучения с записью и хранением образовательного контента, информационной системы базы данных (архив) выданных документов о неформальном образовании с онлайн-доступом для верификации.

Приказ вводится в действие с 19 марта 2026 года.