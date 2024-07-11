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Где в Казахстане можно получить дополнительное образование по медицинским специальностям

Студенты медицинского вуза, университет, студенты, абитуриенты, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 16:33 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердил перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям вошли:

  • РГП "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" МЗ РК;
  • РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК;
  • РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан";
  • РГУ "Центр военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан";
  • РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан";
  • РГП "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний";
  • РГП "Республиканский научно-практический центр психического здоровья";
  • РГП "Национальный центр общественного здравоохранения";
  • РГП "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева";
  • РГП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Батпенова";
  • РГП "Научно-производственного Центра трансфузиологии";
  • АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";
  • АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова";
  • АО "Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова";
  • АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";
  • АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";
  • АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии";
  • АО "Южно-Казахстанская медицинская академия";
  • АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии";
  • АО "Национальный научный медицинский центр";
  • АО "Национальный научный центр нейрохирургии";
  • Корпоративный фонд University Medical Center;
  • НАО "Медицинский университет Астана";
  • НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби";
  • НАО "Национальный центр детской реабилитации";
  • НАО "Медицинский университет Караганды";
  • НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова";
  • НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
  • НАО "Медицинский университет Семей";
  • ГКППХ "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны;
  • ГКППХ "Высший медицинский колледж города Жезказгана";
  • ГКППХ "Жетысайский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой";
  • ГКППХ "Кокшетауский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Костанайский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Мангистауский областной высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Талгарский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Талдыкорганский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Туркестанский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Высший медицинский колледж" Шымкента;
  • КГППХ "Атырауский высший медицинский колледж";
  • КГППХ "Высший медицинский колледж" города Алматы;
  • КГППХ "Жамбылский высший медицинский колледж";
  • КГППХ "Карагандинский областной высший сестринский колледж";
  • КГППХ "Кызылординский медицинский высший колледж";
  • КГППХ "Усть-Каменогорский высший медицинский колледж";
  • КГППХ "Павлодарский медицинский высший колледж";
  • КГППХ "Государственный высший медицинский колледж имени Д. Калматаева города Семея";
  • КГППХ "Северо-Казахстанский высший медицинский колледж";
  • НУО "Казахстанско-Российский высший медицинский колледж";
  • НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет";
  • ТОО "Казахский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения";
  • ТОО "Колледж "Арыстанбаб";
  • ТОО "Высший медицинский колледж "Мейір-Бейс";
  • ТОО "Медико-стоматологический высший колледж профессора Рузуддинова";
  • ТОО "Республиканский высший медицинский колледж";
  • ТОО "Республиканская медицинская академия";
  • ТОО "Научно-исследовательский международный институт последипломного образования";
  • ТОО "Национальный научный онкологический центр";
  • ТОО "Высший медицинский колледж "Эмили";
  • Учреждение образования "Высший медицинский колледж "Авиценна";
  • Учреждение образования колледж "Даналык";
  • Учреждение образования "Высший многопрофильный медицинский колледж "Туркестан";
  • Учреждение "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави";
  • Частное учреждение "Карагандинский высший медицинский интерколледж";
  • Частное учреждение "Темиртауский высший медицинский колледж".  

Приказ вводится в действие со дня доведения его до организаций, указанных в перечне.

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