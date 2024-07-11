Где в Казахстане можно получить дополнительное образование по медицинским специальностям

Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердил перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям вошли:

РГП "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" МЗ РК;

РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК;

РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан";

РГУ "Центр военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан";

РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан";

РГП "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний";

РГП "Республиканский научно-практический центр психического здоровья";

РГП "Национальный центр общественного здравоохранения";

РГП "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева";

РГП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Батпенова";

РГП "Научно-производственного Центра трансфузиологии";

АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";

АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова";

АО "Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова";

АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";

АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии";

АО "Южно-Казахстанская медицинская академия";

АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии";

АО "Национальный научный медицинский центр";

АО "Национальный научный центр нейрохирургии";

Корпоративный фонд University Medical Center;

НАО "Медицинский университет Астана";

НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби";

НАО "Национальный центр детской реабилитации";

НАО "Медицинский университет Караганды";

НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова";

НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";

НАО "Медицинский университет Семей";

ГКППХ "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны;

ГКППХ "Высший медицинский колледж города Жезказгана";

ГКППХ "Жетысайский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой";

ГКППХ "Кокшетауский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Костанайский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Мангистауский областной высший медицинский колледж";

ГКППХ "Талгарский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Талдыкорганский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Туркестанский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Высший медицинский колледж" Шымкента;

КГППХ "Атырауский высший медицинский колледж";

КГППХ "Высший медицинский колледж" города Алматы;

КГППХ "Жамбылский высший медицинский колледж";

КГППХ "Карагандинский областной высший сестринский колледж";

КГППХ "Кызылординский медицинский высший колледж";

КГППХ "Усть-Каменогорский высший медицинский колледж";

КГППХ "Павлодарский медицинский высший колледж";

КГППХ "Государственный высший медицинский колледж имени Д. Калматаева города Семея";

КГППХ "Северо-Казахстанский высший медицинский колледж";

НУО "Казахстанско-Российский высший медицинский колледж";

НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет";

ТОО "Казахский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения";

ТОО "Колледж "Арыстанбаб";

ТОО "Высший медицинский колледж "Мейір-Бейс";

ТОО "Медико-стоматологический высший колледж профессора Рузуддинова";

ТОО "Республиканский высший медицинский колледж";

ТОО "Республиканская медицинская академия";

ТОО "Научно-исследовательский международный институт последипломного образования";

ТОО "Национальный научный онкологический центр";

ТОО "Высший медицинский колледж "Эмили";

Учреждение образования "Высший медицинский колледж "Авиценна";

Учреждение образования колледж "Даналык";

Учреждение образования "Высший многопрофильный медицинский колледж "Туркестан";

Учреждение "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави";

Частное учреждение "Карагандинский высший медицинский интерколледж";

Частное учреждение "Темиртауский высший медицинский колледж".

Приказ вводится в действие со дня доведения его до организаций, указанных в перечне.

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