Где в Казахстане можно получить дополнительное образование по медицинским специальностям
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердил перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям вошли:
- РГП "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" МЗ РК;
- РГП "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК;
- РГП "Больница Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан";
- РГУ "Центр военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан";
- РГП "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан";
- РГП "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний";
- РГП "Республиканский научно-практический центр психического здоровья";
- РГП "Национальный центр общественного здравоохранения";
- РГП "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева";
- РГП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Батпенова";
- РГП "Научно-производственного Центра трансфузиологии";
- АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";
- АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова";
- АО "Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова";
- АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";
- АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";
- АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии";
- АО "Южно-Казахстанская медицинская академия";
- АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии";
- АО "Национальный научный медицинский центр";
- АО "Национальный научный центр нейрохирургии";
- Корпоративный фонд University Medical Center;
- НАО "Медицинский университет Астана";
- НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби";
- НАО "Национальный центр детской реабилитации";
- НАО "Медицинский университет Караганды";
- НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова";
- НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
- НАО "Медицинский университет Семей";
- ГКППХ "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны;
- ГКППХ "Высший медицинский колледж города Жезказгана";
- ГКППХ "Жетысайский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой";
- ГКППХ "Кокшетауский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Костанайский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Мангистауский областной высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Талгарский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Талдыкорганский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Туркестанский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Высший медицинский колледж" Шымкента;
- КГППХ "Атырауский высший медицинский колледж";
- КГППХ "Высший медицинский колледж" города Алматы;
- КГППХ "Жамбылский высший медицинский колледж";
- КГППХ "Карагандинский областной высший сестринский колледж";
- КГППХ "Кызылординский медицинский высший колледж";
- КГППХ "Усть-Каменогорский высший медицинский колледж";
- КГППХ "Павлодарский медицинский высший колледж";
- КГППХ "Государственный высший медицинский колледж имени Д. Калматаева города Семея";
- КГППХ "Северо-Казахстанский высший медицинский колледж";
- НУО "Казахстанско-Российский высший медицинский колледж";
- НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет";
- ТОО "Казахский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения";
- ТОО "Колледж "Арыстанбаб";
- ТОО "Высший медицинский колледж "Мейір-Бейс";
- ТОО "Медико-стоматологический высший колледж профессора Рузуддинова";
- ТОО "Республиканский высший медицинский колледж";
- ТОО "Республиканская медицинская академия";
- ТОО "Научно-исследовательский международный институт последипломного образования";
- ТОО "Национальный научный онкологический центр";
- ТОО "Высший медицинский колледж "Эмили";
- Учреждение образования "Высший медицинский колледж "Авиценна";
- Учреждение образования колледж "Даналык";
- Учреждение образования "Высший многопрофильный медицинский колледж "Туркестан";
- Учреждение "Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави";
- Частное учреждение "Карагандинский высший медицинский интерколледж";
- Частное учреждение "Темиртауский высший медицинский колледж".
Приказ вводится в действие со дня доведения его до организаций, указанных в перечне.
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