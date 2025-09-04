Казахстан хочет усложнить правила получения студенческих виз для иностранцев

Казахстан намерен ужесточить правила выдачи студенческих виз для иностранных граждан, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Zakon.kz.

Как отмечает 4 сентября телеканал "КТК", по его словам министра, в республику под видом учебы приезжают иностранцы, преследующие иные цели.

По его данным, известны факты, когда граждане Бангладеш оформляли студенческие визы, а затем устраивались на работу, а уроженцы Афганистана использовали Казахстан как транзитный маршрут в Европу.

Нурбек подчеркнул, что действующая система, по которой студенческая виза выдается на один год, создает дополнительные коррупционные риски. В дальнейшем планируется оформлять разрешения на весь срок обучения.

Пресс-секретарь Миннауки Олжас Беркинбаев сообщил, что работа над новыми правилами находится на стадии детальной проработки.

"Казахстан, учитывая международный опыт, стремится выдавать студенческие визы исключительно для целей обучения. В ряде стран слишком либеральные правила приводили к росту трудовой миграции или использовались для транзита. Такой подход позволит увеличить долю иностранных студентов и минимизировать риски нелегальной миграции, сохранив баланс между открытостью и ответственностью", – сказал Беркинбаев.

А ранее сообщалось, что жительница Астаны обманом завладела более чем 330 миллионами тенге, пообещав десяткам казахстанцев оформить долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию.

