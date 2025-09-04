#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
540.05
629.16
6.65
События

Казахстан хочет усложнить правила получения студенческих виз для иностранцев

Казахстан, виза, студенты, ужесточение , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 00:41 Фото: pixabay
Казахстан намерен ужесточить правила выдачи студенческих виз для иностранных граждан, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Zakon.kz.

Как отмечает 4 сентября телеканал "КТК", по его словам министра, в республику под видом учебы приезжают иностранцы, преследующие иные цели.

По его данным, известны факты, когда граждане Бангладеш оформляли студенческие визы, а затем устраивались на работу, а уроженцы Афганистана использовали Казахстан как транзитный маршрут в Европу. 

Нурбек подчеркнул, что действующая система, по которой студенческая виза выдается на один год, создает дополнительные коррупционные риски. В дальнейшем планируется оформлять разрешения на весь срок обучения.

Пресс-секретарь Миннауки Олжас Беркинбаев сообщил, что работа над новыми правилами находится на стадии детальной проработки.

"Казахстан, учитывая международный опыт, стремится выдавать студенческие визы исключительно для целей обучения. В ряде стран слишком либеральные правила приводили к росту трудовой миграции или использовались для транзита. Такой подход позволит увеличить долю иностранных студентов и минимизировать риски нелегальной миграции, сохранив баланс между открытостью и ответственностью", – сказал Беркинбаев.

А ранее сообщалось, что жительница Астаны обманом завладела более чем 330 миллионами тенге, пообещав десяткам казахстанцев оформить долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Холода надвигаются на Казахстан: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
События
21:07, 04 сентября 2025
Холода надвигаются на Казахстан: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Ержана Нурлыбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
События
19:28, 04 сентября 2025
Ержана Нурлыбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
В Алматы прокуратура вернула в госсобственность часть здания Департамента госдоходов
События
19:00, 04 сентября 2025
В Алматы прокуратура вернула в госсобственность часть здания Департамента госдоходов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: