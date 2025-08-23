В Казахстане продлили сроки приема заявок в колледжи

В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и Национальную образовательную базу данных при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения, сообщает Zakon.kz

На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приема документов и проведения конкурсного отбора.

"Актуальные сроки завершения конкурса по специальностям, требующим творческой подготовки, – до 24 августа. По педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа. По специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа", – сообщилии в Министерстве просвещения РК.

По всем интересующим вопросам можно обратиться сюда.

