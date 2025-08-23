#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

В Казахстане продлили сроки приема заявок в колледжи

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 14:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и Национальную образовательную базу данных при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения, сообщает Zakon.kz

На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приема документов и проведения конкурсного отбора.

"Актуальные сроки завершения конкурса по специальностям, требующим творческой подготовки, – до 24 августа. По педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа. По специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа", – сообщилии в Министерстве просвещения РК.

По всем интересующим вопросам можно обратиться сюда.

Ранее список обладателей грантов опубликовал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру
Общество
11:58, Сегодня
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру
В Астане до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена
Общество
11:46, Сегодня
В Астане до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена
Пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне получат выплаты в Астане
Общество
05:50, Сегодня
Пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне получат выплаты в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: