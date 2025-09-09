Утверждены правила приема в спортивные специнтернаты и колледжи

Приказом министра туризма и спорта от 3 сентября 2025 года утверждены Правила приема на обучение в республиканские, областные специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва, школы-интернаты для одаренных в спорте детей, сообщает Zakon.kz.

Зачисление в число обучающихся производится на основании приказа руководителя специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва (СШИКОР) или школы-интерната для одаренных в спорте детей (ШИОСД).

СШИКОР или ШИОСД осуществляет прием на обучение среди обучающихся, прошедших предварительную подготовку в других СШИКОР и ШИОСД, детско-юношеских спортивных школах, спортивных федерациях, спортивных секциях при общеобразовательных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки и прошедших конкурс, состоящий из экзаменов по общей физической и специальной физической подготовке по выбранному виду спорта.

Зачисление в резервный список претендентов, не поступивших на обучение по программам основного среднего и общего среднего образования, осуществляется на основании решения конкурсной комиссии.

Лица, зачисленные в резервный список претендентов, принимаются в СШИКОР и ШИОСД в течение учебного года при наличии вакантных мест по сумме набранных баллов в порядке убывания.

Информация о наличии вакантных мест размещается на информационных стендах и интернет-ресурсе СШИКОР и ШИОСД.

Так, прием на обучение в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы и по специальностям технического и профессионального образования СШИКОР и ШИОСД производится на конкурсной основе.

Чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира, Азии, чемпионатов РК, Международных спортивных игр "Дети Азии", Молодежных спортивных игр, Спартакиад РК зачисляются в СШИКОР или ШИОСД по результатам собеседования без прохождения конкурса.

Прием документов на поступление в 5, 6, 7, 8 и 9-е классы СШИКОР и ШИОСД осуществляется ежегодно с 1 июня по 20 августа текущего календарного года включительно, на поступление в 10-й и 11-й классы – ежегодно с 15 июня по 15 августа текущего календарного года включительно.

Прием документов на поступление на 1-й курс СШИКОР осуществляется ежегодно с 25 июня по 5 августа текущего календарного года включительно на базе технического и профессионального образования.

Документы на обучение в СШИКОР и ШИОСД подаются совершеннолетним лицом лично, от несовершеннолетнего лица законным представителем ребенка.

Прием заявлений на обучение и зачисление в состав обучающихся в СШИКОР и ШИОСД осуществляется приемной комиссией, которая создается не позднее 31 мая текущего календарного года приказом руководителя СШИКОР и ШИОСД.

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия не позднее 20 июня текущего календарного года. В состав конкурсной комиссии входят представители организаций СШИКОР или ШИОСД и общественных объединений в области физической культуры и спорта. Председатель комиссии избирается большинством голосов из числа членов конкурсной комиссии, состав конкурсной комиссии утверждается приказом руководителя СШИКОР или ШИОСД.

На итоговом заседании приемной комиссии ведется протокол заседания, который хранится в архиве организации не менее трех лет.

Прием документов через портал

Государственная услуга "Прием на обучение в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей" оказывается СШИКОР и ШИОСД.

Для поступления в СШИКОР и ШИОСД физические лица подают заявление в произвольной форме в канцелярию услугодателя либо через веб-портал "электронного правительства" egov.kz с приложением документов.

Ответственный работник услугодателя в течение четырех часов с момента сдачи документов в канцелярию либо через портал проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям.

В случае полноты представленных документов услугодатель на копии заявления ставит отметку о принятии с указанием даты и фамилии, на портале – направляет уведомление о принятии документов услугополучателю в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

Проведение конкурса

Для приема на обучение в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11-е классы СШИКОР и ШИОСД проводит конкурс из двух туров.

Первый тур состоит из двух этапов:

общая физическая подготовка;

специальная физическая подготовка.

Первый тур направлен на выявление у поступающих способности переносить высокие тренировочные и соревновательные нагрузки.

При проведении первого тура конкурсной комиссией ведется протокол результатов физической подготовки и ведомость оценок по итогам конкурса.

Результаты физической подготовки конкурса оценивается оценками "1", "2", "3", "4", "5".

При равенстве средней конкурсной оценки поступающих учитывается спортивный разряд и результаты поступающего в спортивных соревнованиях включенных в единый республиканский и региональные календари спортивно-массовых мероприятий.

В период проведения конкурса производится аудио-, видеозапись, которая хранится в архиве СШИКОР и ШИОСД три года.

Второй тур – тест по общеобразовательным предметам для поступающих:

в 5 класс включает 30 вопросов по предметам:

математика и логика – 20 вопросов;

грамотность чтения – 10 вопросов;

в 6 класс включает 50 вопросов по предметам:

математика и логика – 25 вопросов;

грамотность чтения – 15 вопросов;

история Казахстана – 10 вопросов;

в 7-8 классы включает 60 вопросов по предметам:

математика и логика – 30 вопросов;

грамотность чтения – 15 вопросов;

история Казахстана – 15 вопросов;

в 9 классы включает 65 вопросов по предметам:

математика и логика – 30 вопросов;

грамотность чтения – 20 вопросов;

история Казахстана – 15 вопросов;

в 10-11 классы включает 70 вопросов по предметам:

математика и логика – 30 вопросов;

грамотность чтения – 20 вопросов;

история Казахстана – 20 вопросов.

Время, отведенное на тест по общеобразовательным предметам, составляет:

в 5 классе – 60 минут;

в 6 классе – 90 минут;

в 7 классе – 120 минут;

в 8 классе – 150 минут;

в 9 классе – 170 минут;

в 10 и 11 классах – 180 минут.

В указанное время не входит время на раздачу тестовых материалов, заполнение секторов Листа ответов, а также время на разъяснительную работу.

Конкурс на обучение в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы СШИКОР и ШИОСД проводится в период с 21 по 26 августа текущего календарного года.

Апелляция по результатам конкурса не проводится.

Лица, поступающие на обучение по специальностям технического и профессионального образования СШИКОР, сдают экзамены по обязательным предметам, предметам по профилю специальности, а также творческие экзамены по форме.

Конкурс проводится в период с 6 по 11 августа текущего календарного года.

Заявления от поступающих по специальностям технического и профессионального образования СШИКОР регистрируются в информационной системе "Национальная образовательная база данных" (НОБД).

Конкурс проводится информационной системой НОБД путем автоматизированного распределения поступающих по среднему конкурсному баллу (СКБ) обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании и баллов, полученных по результатам творческих экзаменов, проведенных СШИКОР.

Автоматизированное распределение поступающих осуществляется информационной системой НОБД.

Конкурс среди лиц, поступающих в СШИКОР, находящиеся в компетенции уполномоченного органа, проводится СШИКОР самостоятельно с применением автоматизированной системы распределения государственного образовательного заказа.

Указывается, что до начала экзамена поступающим выдается экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к оформлению титульных листов, а также указываются время начала и окончания экзамена, время и место объявления результатов, объясняется процедура подачи заявления на апелляцию.

Содержание нормативов для отбора учащихся в СШИКОР при прохождении творческого экзамена в колледж определяется согласно приложению 3 к Правилам.

Творческие экзамены оцениваются оценками "1", "2", "3", "4", "5".

Результаты творческого экзамена объявляются и размещаются на информационных стендах и интернет-ресурсах СШИКОР в день проведения.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2025 года.