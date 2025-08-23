Горы не прощают ошибок: в Туркестанской области обратились к туристам

В Туркестанской области проживает более 2 млн человек. В период потепления в регионе увеличится количество туристов, отдыхающих в горах, сообщает Zakon.kz.

По статистическим данным, ежегодно количество туристов и отдыхающих, посещающих область, достигает млн человек. В том числе большая часть туристов, выезжающих в горы, отдыхает на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, самого живописного в регионе.

Фото: pixabay

Однако альпинисты, не соблюдающие правила безопасности в горах, сталкиваются с непростой ситуацией. В этих случаях на помощь приходит Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, расположенный в городе Ленгер Толебийского района.

В настоящее время штатная численность отряда – 42, из них спасателей – 34, водных спасателей – четыре, кинологических расчетов – четыре.

Фото: pixabay

По официальным данным за последние пять лет в горных районах области проведено в общей сложности 37 поисковых работ, из них спасено 128 человек. Также были обнаружены тела 11 человек.

В целях предупреждения трагедий Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области просит отдыхающих во время похода в горы, соблюдать обязательные рекомендации: