#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

Горы не прощают ошибок: в Туркестанской области обратились к туристам

горы, поход, туристы, , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 16:12 Фото: pixabay
В Туркестанской области проживает более 2 млн человек. В период потепления в регионе увеличится количество туристов, отдыхающих в горах, сообщает Zakon.kz.

По статистическим данным, ежегодно количество туристов и отдыхающих, посещающих область, достигает млн человек. В том числе большая часть туристов, выезжающих в горы, отдыхает на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, самого живописного в регионе.

Фото: pixabay

Однако альпинисты, не соблюдающие правила безопасности в горах, сталкиваются с непростой ситуацией. В этих случаях на помощь приходит Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, расположенный в городе Ленгер Толебийского района.

В настоящее время штатная численность отряда – 42, из них спасателей – 34, водных спасателей – четыре, кинологических расчетов – четыре.

Фото: pixabay

По официальным данным за последние пять лет в горных районах области проведено в общей сложности 37 поисковых работ, из них спасено 128 человек. Также были обнаружены тела 11 человек.

В целях предупреждения трагедий Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области просит отдыхающих во время похода в горы, соблюдать обязательные рекомендации:

  • обязательная регистрация при наличии контрольно-пропускных пунктов на горной территории;
  • сопровождение маршрутной карты посещаемой территории;
  • по инициативе организаторов экскурсий или гидов по особо охраняемым природным территориям;
  • на горных склонах необходимо передвигаться только по знакам, указывающим маршруты следования;
  • взять с собой достаточное количество воды и компаса;
  • никогда не ходить в горы по незнакомому маршруту без проводника;
  • остерегайться лавин в горах в зимнее время, падений камней в летнее время;
  • если вы собираетесь в горы на несколько дней, не забудьте позвонить в круглосуточную службу спасения по номеру 112.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Казахстане продлили сроки приема заявок в колледжи
Общество
13:03, Сегодня
В Казахстане продлили сроки приема заявок в колледжи
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру
Общество
10:58, Сегодня
Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру
В Астане до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена
Общество
10:46, Сегодня
В Астане до 6 сентября частично перекроют участок улицы Герцена
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: