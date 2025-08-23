Горы не прощают ошибок: в Туркестанской области обратились к туристам
По статистическим данным, ежегодно количество туристов и отдыхающих, посещающих область, достигает млн человек. В том числе большая часть туристов, выезжающих в горы, отдыхает на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, самого живописного в регионе.
Фото: pixabay
Однако альпинисты, не соблюдающие правила безопасности в горах, сталкиваются с непростой ситуацией. В этих случаях на помощь приходит Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, расположенный в городе Ленгер Толебийского района.
В настоящее время штатная численность отряда – 42, из них спасателей – 34, водных спасателей – четыре, кинологических расчетов – четыре.
Фото: pixabay
По официальным данным за последние пять лет в горных районах области проведено в общей сложности 37 поисковых работ, из них спасено 128 человек. Также были обнаружены тела 11 человек.
В целях предупреждения трагедий Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области просит отдыхающих во время похода в горы, соблюдать обязательные рекомендации:
- обязательная регистрация при наличии контрольно-пропускных пунктов на горной территории;
- сопровождение маршрутной карты посещаемой территории;
- по инициативе организаторов экскурсий или гидов по особо охраняемым природным территориям;
- на горных склонах необходимо передвигаться только по знакам, указывающим маршруты следования;
- взять с собой достаточное количество воды и компаса;
- никогда не ходить в горы по незнакомому маршруту без проводника;
- остерегайться лавин в горах в зимнее время, падений камней в летнее время;
- если вы собираетесь в горы на несколько дней, не забудьте позвонить в круглосуточную службу спасения по номеру 112.