Новые платные парковки и поминутную оплату введут в Астане

Принцип работы парковок в Астане будут менять. Об этом в ответе на депутатский запрос заявил аким столицы Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

1 октября 2025 года мажилисмен Асылбек Нуралин в своем депзапросе поднял проблему парковок в Астане. Он указал на жалобы горожан на обязательную часовую оплату за парковку, даже если водитель стоял несколько минут. Депутат предложил ввести систему возврата автовладельцам средств за неиспользованное время. Также был поднят вопрос прозрачности тарифов.

В акимате Астаны ответили на предложение депутата.

"Сообщаем, что в городе планируется внедрение платных парковок площадочного типа со шлагбаумом, где будут установлены стационарные системы фотовидеофиксации с функцией распознавания номерных знаков. Также на территории города имеются коммунальные платные парковки открытого типа, в которых внедрение данной системы планируется на парковках, где инфраструктура позволяет подключить данную систему. При этом оплата за парковку будет взиматься поминутно. В данном случае функция возврата за неиспользование времени не потребуется", – говорится в документе, подписанном акимом столицы Женисом Касымбеком.

Комментируя вопрос прозрачности тарифов и поступлений от парковочных сборов и штрафов, аким отметил, что в Астане на сегодня автостоянки (автопарковки), в зависимости от формы собственности, разделяются на коммунальные и частные.

1. Частные парковки – места для стоянок, организованные негосударственным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право собственности на земельный участок либо право землепользования в соответствии с целевым назначением, за исключением торговых, досуговых, культурных, административных зданий.

Владелец частной автостоянки (автопарковки) вправе в качестве предпринимательской деятельности самостоятельно взимать плату в соответствии с утвержденными тарифами за пользование парковочным пространством.

2. Коммунальные парковки – места для стоянки транспортных средств, организованные уполномоченным органом, находящиеся в коммунальной собственности, за исключением территорий жилых и административных зданий.

"В настоящее время рассматривается тариф на платные коммунальные парковки площадочного типа со шлагбаумами предварительно 300 тенге за один час и платные коммунальные парковки открытого типа 100 тенге за один час", – сообщил аким.

При этом частные парковки самостоятельно утверждают тариф за парковки. Анализ показал, что стоимость на частных автопарковках составляет от 300 до 5000 тенге за один час.

В заключение Касымбек указал, что на сегодня акиматом разработан проект постановления о внесении изменений и дополнений в Правила пользования коммунальными платными автопарковками (паркингами) на территории города Астаны, которыми предусматривается поминутная оплата. Предложения о совершенствовании процедуры оплаты за парковку будут внедряться после завершения процедуры расторжения договора государственно-частного партнерства с ТОО "Парковочное пространство Астаны".

В начале 2025 года стало известно, что акимат Астаны обязали расторгнуть договор государственно-частного партнерства с ТОО "Парковочное пространство Астаны". Причиной этому послужило проведенное еще в 2023 году расследование Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу. Расследование установило, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны неправомерно предоставило преимущества ТОО "Парковочное пространство Астаны".