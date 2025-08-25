Министр Шаккалиев сделал заявление по ценам на продукты

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил об отказе от прямого ценового регулирования и переходе к адресной социальной поддержке, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале правительства 25 августа 2025 года, во исполнение поручений президента в апреле 2024 года внесены изменения и дополнения в законодательство, регулирующее ведение бизнеса.

"Мы отказываемся от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходим к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15-процентной торговой надбавкой", – подчеркнул Арман Шаккалиев.

По его словам, на сегодня в Казахстане реализуется пилотный проект "Цифровой продовольственный ваучер", который позволяет получателям приобретать социально значимые товары по закупочной цене без торговой надбавки, обеспечивая целевое и справедливое распределение помощи.

"Все поручения главы государства находятся на особом контроле. Реализация каждого мероприятия идет в плановом режиме, задачи будут выполнены качественно и в установленные сроки", – отметил глава МТИ.

