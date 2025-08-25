#АЭС в Казахстане
Общество

Министр Шаккалиев сделал заявление по ценам на продукты

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:34 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил об отказе от прямого ценового регулирования и переходе к адресной социальной поддержке, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале правительства 25 августа 2025 года, во исполнение поручений президента в апреле 2024 года внесены изменения и дополнения в законодательство, регулирующее ведение бизнеса.

"Мы отказываемся от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходим к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15-процентной торговой надбавкой", – подчеркнул Арман Шаккалиев.

По его словам, на сегодня в Казахстане реализуется пилотный проект "Цифровой продовольственный ваучер", который позволяет получателям приобретать социально значимые товары по закупочной цене без торговой надбавки, обеспечивая целевое и справедливое распределение помощи.

"Все поручения главы государства находятся на особом контроле. Реализация каждого мероприятия идет в плановом режиме, задачи будут выполнены качественно и в установленные сроки", – отметил глава МТИ.

Ранее стало известно, что в Казахстане 50% полок в магазинах займут отечественные товары. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
