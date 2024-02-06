Шаккалиев остался министром торговли и интеграции

Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

"Указом Главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен vинистром торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области.



Окончил Евразийский университет им. Л. Гумилева (специальность "юрист"), Карагандинский государственный университет им. Букетова (специальность "экономист"), Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (специальность "стандартизация, сертификация и метрология").

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом в ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области. С 2001 по 2004 год работал на руководящих позициях в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий, Агентстве Республики Казахстан по государственным материальным резервам, Министерстве госдоходов Казахстана.

В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором РГП "Казахстанский институт метрологии".

С июня 2008-го по апрель 2016 года занимал должность директора Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт стандартизации и сертификации​".



С 2016 по 2018 год – директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

С 2018 по 2019 год – председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

С августа 2019 по сентябрь 2020 года – председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

С ноября 2020 года по октябрь 2022 года – член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

2 сентября 2023 года возглавил Министерство торговли и интеграции Казахстана.

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