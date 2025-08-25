#АЭС в Казахстане
Общество

К казахстанским родителям обратились с предупреждением из-за тревожных сообщений в Сети

мужчина смотрит в телефон, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:58 Фото: pixabay
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения 25 августа 2025 года обратился к казахстанцам с призывом обращать внимание на игры, в которые играют их дети, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что "в СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются войти в доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия".

В комитете напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности.

Что не стоит делать ребенку в интернете?

  • делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);
  • посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;
  • играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.

Как родителям контролировать действия ребенка?

  • используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS);
  • контролируйте список друзей и подписки ребенка в социальных сетях;
  • обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.

На какое поведение стоит обратить внимание?

  • ребенок плохо спит, часто просыпается ночью;
  • появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;
  • проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;
  • просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;
  • рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.

Как помочь ребенку?

  • внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;
  • регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;
  • ребенок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.

Куда обратиться за помощью?

  • в правоохранительные органы(102);
  • к школьному педагогу-психологу;
  • в школьный Центр педагогической поддержки родителей;
  • в Центр психологической поддержки детей;
  • к региональному уполномоченному по правам ребенка;
  • на телефон 111 – круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.


"Стоит отметить, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребенка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз", – резюмировали в Комитете по охране прав детей.

Ранее казахстанцам рассказали, как мошенники обманывают детей через онлайн-игры.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
