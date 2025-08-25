К казахстанским родителям обратились с предупреждением из-за тревожных сообщений в Сети

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения 25 августа 2025 года обратился к казахстанцам с призывом обращать внимание на игры, в которые играют их дети, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что "в СМИ появляются тревожные сообщения о том, что злоумышленники под видом игроков пытаются войти в доверительные отношения с детьми, выманить их в закрытые чаты и вовлечь в противоправные действия".

В комитете напомнили, что для защиты детей в интернете родителям важно знать основные правила и признаки опасности.

Что не стоит делать ребенку в интернете?

делиться личными данными (ФИО, адрес, телефон, информация о семье);

посещать опасные группы и анонимные чаты в Instagram, Telegram, TikTok, ВКонтакте;

играть в подозрительные онлайн-игры без соответствующей проверки родителей.

Как родителям контролировать действия ребенка?

используйте родительский контроль (Family Link для Android, Screen Time для iOS);

контролируйте список друзей и подписки ребенка в социальных сетях;

обращайте внимание на анонимные профили с непонятными символами, иероглифами или странными картинками.

На какое поведение стоит обратить внимание?

ребенок плохо спит, часто просыпается ночью;

появляются необъяснимые порезы, синяки и другие раны на теле без объяснений;

проявляет замкнутость, агрессию, отказывается от общения;

просматривает видео с депрессивными или агрессивными сюжетами;

рисует пугающие символы и знаки, не объясняя их смысла.

Как помочь ребенку?

внимательно отслеживайте его эмоциональное состояние;

регулярно разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни;

ребенок должен чувствовать, что может в любое время прийти и поделиться своими мыслями.

Куда обратиться за помощью?

в правоохранительные органы(102);

к школьному педагогу-психологу;

в школьный Центр педагогической поддержки родителей;

в Центр психологической поддержки детей;

к региональному уполномоченному по правам ребенка;

на телефон 111 – круглосуточный бесплатный контакт-центр для детей.





"Стоит отметить, что установка родительского контроля и внимание к интернет-активности ребенка помогают вовремя выявить риски и защитить его от онлайн-угроз", – резюмировали в Комитете по охране прав детей.

