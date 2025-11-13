К школьникам Казахстана с предупреждением обратилось Минпросвещения
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 ноября 2025 года, Министерство просвещения (МП) Казахстана обратилось к школьникам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее обращение опубликовали в Telegram-канале ведомства.
"Внимание, ребята! Будьте осторожны с шутками на тему безопасности. В последнее время все чаще происходят случаи, когда школьники, шутя, начинают говорить о террористических актах. Если кто-то случайно или намеренно сообщит ложную информацию о террористическом акте, это может повлечь за собой наказание. Это может быть штраф, исправительные работы или даже более серьезные меры".Пресс-служба МП РК
Как подчеркнули в Минпросвещения, такие шутки – это не просто ошибка, а нарушение закона.
"Даже если ты еще не достиг возраста, когда можешь понести наказание, ответственность может быть возложена на твоих родителей. Помни, всегда нужно думать о последствиях своих поступков, потому что безопасность – это важно!", – призвали школьников.
