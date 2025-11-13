К школьникам Казахстана с предупреждением обратилось Минпросвещения

Сегодня, 13 ноября 2025 года, Министерство просвещения (МП) Казахстана обратилось к школьникам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

"Внимание, ребята! Будьте осторожны с шутками на тему безопасности. В последнее время все чаще происходят случаи, когда школьники, шутя, начинают говорить о террористических актах. Если кто-то случайно или намеренно сообщит ложную информацию о террористическом акте, это может повлечь за собой наказание. Это может быть штраф, исправительные работы или даже более серьезные меры". Пресс-служба МП РК

Как подчеркнули в Минпросвещения, такие шутки – это не просто ошибка, а нарушение закона.

"Даже если ты еще не достиг возраста, когда можешь понести наказание, ответственность может быть возложена на твоих родителей. Помни, всегда нужно думать о последствиях своих поступков, потому что безопасность – это важно!", – призвали школьников.

