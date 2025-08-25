#АЭС в Казахстане
Общество

Фамилия вместо госномера: казахстанку оштрафовали за показуху

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 13:43 Фото: Zakon.kz
Ради красивого видео казахстанка заменила номер на фамилию. Однако после получила штраф. Обстоятельства произошедшего рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

Так, стражи порядка из Усть-Каменогорска заинтересовались видео из социальных сетей.

В кадре автолюбительница заменила государственный регистрационный номер своего автомобиля на декоративную табличку с фамилией и выехала с ней на дороги города.

Полицейские сразу же привлекли казахстанку к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, во время движения она находилась без ремня безопасности, за что также понесла административное наказание.

В связи с этим Департамент полиции ВКО решил выступить с заявлением:

"Государственные номерные знаки должны быть установлены в установленном порядке, их замена или сокрытие влечет ответственность Нарушение правил использования ремня безопасности также повышает риск тяжелых последствий при ДТП. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих!"

Ранее стражи порядка из Актобе выявили "шпионский" Lexus с переворачивающимися номерами. Другие подробности "секретной" истории можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
