#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Происшествия

Казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 10:21 Фото: Zakon.kz
В Казнете опубликовано видео двух пылающих автомобилей. Кадры были сделаны в Семее. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай рассказали Zakon.kz детали произошедшего.

Известно, что это случилось около 18:10 25 января 2026 года в Семее.

"Местный житель 66 лет, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег две автомашины – Chevrolet Cobalt и Changan, принадлежащие сотрудникам полиции, возле участкового пункта".Пресс-служба ДП области Абай

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Также отмечено, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Еще осенью 2025 года мы рассказывали, что казахстанец сжег несколько авто и избежал наказания. Подробности можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На юге Казахстана ребенок стал свидетелем убийства матери и бабушки
14:06, 09 января 2026
На юге Казахстана ребенок стал свидетелем убийства матери и бабушки
Объявлен розыск, выставлены посты: что произошло в Туркестанской области
17:44, 24 октября 2025
Объявлен розыск, выставлены посты: что произошло в Туркестанской области
Окровавленная квартира и слухи об убийстве: что произошло на самом деле в Алматы
10:01, 22 декабря 2025
Окровавленная квартира и слухи об убийстве: что произошло на самом деле в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: