Казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских

В Казнете опубликовано видео двух пылающих автомобилей. Кадры были сделаны в Семее. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай рассказали Zakon.kz детали произошедшего.

Известно, что это случилось около 18:10 25 января 2026 года в Семее.

"Местный житель 66 лет, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег две автомашины – Chevrolet Cobalt и Changan, принадлежащие сотрудникам полиции, возле участкового пункта". Пресс-служба ДП области Абай

По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Также отмечено, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

