Казахстанка заявила о похищении и насильственной госпитализации

Жительница Туркестанской области заявила, что с ней произошла история, похожая на сценарий из драматического детектива. Казахстанка записала видеообращение к президенту страны. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента Zakon.kz заявили, что проверяют скандальное заявление.

Так, видеообращение пострадавшей опубликовано в одном из Telegram-каналов. Известно, что женщина одна воспитывает детей. По словам заявителя, в один из дней неизвестные мужчины при детях похитили ее из дома, увезли в центр психологической помощи в Шымкенте.

Уже там, продолжает автор, ее накачали неизвестными препаратами.

"Связали, удерживали в течение десяти дней и заставили подписать какие-то документы. Женщине удалось чудом сбежать", – также сказано в продолжении.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе городской полиции 27 мая 2025 года уточнили, что по заявлению расследуется уголовное дело.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий". Пресс-служба ДП Шымкента

Также в рамках расследования проверяется деятельность соответствующего центра.

"Изучаются документация, записи, а также доводы, изложенные обеими сторонами. Следствие продолжает работу в рамках закона и обеспечит объективное и всестороннее рассмотрение всех представленных фактов". Пресс-служба ДП Шымкента

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