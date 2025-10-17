Маленький казахстанец помогает отцу ремонтировать мобильные телефоны
8-летний житель Туркестанской области Айдын Бахытжан помогает отцу разбирать и ремонтировать неработающие гаджеты, сообщает Zakon.kz.
Со слов мальчика, у кого-то треснул экран, а кто-то приносит смартфоны, упавшие в воду. В свободное время юный мастер интересуется не только устройством смартфонов, но и работой компьютеров и других гаджетов, передает "Седьмой канал".
В будущем Айдын мечтает стать инженером или IT-специалистом. Сейчас в его работе ему нравится менять экран и батарейки на устройствах. Родители же поддерживают и поощряют интерес ребенка.
"Я стараюсь не бояться, а сразу приступать к работе, верю в себя", – поделился с журналистами юный техник.
