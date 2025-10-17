#АЭС в Казахстане
Технологии

Маленький казахстанец помогает отцу ремонтировать мобильные телефоны

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 04:35 Фото: unsplash
8-летний житель Туркестанской области Айдын Бахытжан помогает отцу разбирать и ремонтировать неработающие гаджеты, сообщает Zakon.kz.

Со слов мальчика, у кого-то треснул экран, а кто-то приносит смартфоны, упавшие в воду. В свободное время юный мастер интересуется не только устройством смартфонов, но и работой компьютеров и других гаджетов, передает "Седьмой канал".

В будущем Айдын мечтает стать инженером или IT-специалистом. Сейчас в его работе ему нравится менять экран и батарейки на устройствах. Родители же поддерживают и поощряют интерес ребенка.

"Я стараюсь не бояться, а сразу приступать к работе, верю в себя", – поделился с журналистами юный техник.

Казахскую сказку из овечьей шерсти создала туркестанская мастерица.

Фото Алия Абди
Алия Абди
