#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Общество

Правительство взяло под контроль закупки овощей и работу стабфондов

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 18:44 Фото: Zakon.kz
Контрактацию овощей нового урожая и усиление контроля за стабфондами обсудили в правительстве Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На еженедельном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты и сдерживанию инфляции под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели динамику цен за неделю и ход контрактования нового урожая для пополнения стабфондов на сезон 2025-2026 годов. Об этом передает пресс-служба правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

"Вторую неделю подряд средний индекс роста цен на социальные товары сохраняется на уровне 0%", – говорится в сообщении.

За прошлую неделю отмечается снижение цен по ряду позиций:

  • рис (-0,2%);
  • капуста (-2,2%);
  • морковь (-4,1%);
  • картофель (-5,7%);
  • лук (-9%).

Отдельно рассмотрели ситуацию на рынке говядины. При недельном росте цен на 0,8% с начала года совокупное изменение составило 20,2%. Это ниже общемировых темпов роста цен на мясо и ниже цены в соседних странах.

"Казахстанская говядина по-прежнему остается конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3 105 тенге за кг, что ниже, чем в странах ЕАЭС и Узбекистане. При этом спрос со стороны рынков соседних стран стабильно высокий", – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Фото: пресс-служба правительства РК

Чтобы не допустить ценовых скачков на картофель в следующем сезоне, Минторговли совместно с Минсельхозом, акиматами и Союзом картофелеводов готовят меморандум о стабильных поставках и ценах.

"Вместе с тем не все регионы завершили контрактование осенних овощей в стабфонды для обеспечения доступных цен в осенне-зимний и весенний периоды", – говорится в сообщении.

Вице-премьер поручил МТИ разработать алгоритм проверок стабфондов для постоянного мониторинга наличия и качества продукции.

Также на совещании была озвучена инициатива по цифровизации процесса контроля стабфондов. Предлагается оснастить системами видеомониторинга и сканирующими устройствами овощехранилища для фиксации поступления и выбытия социально значимых продуктов питания. Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ней в режиме онлайн.

Серик Жумангарин поддержал эту инициативу и поручил регионам проработать механизмы ее внедрения.

Ранее министр Шаккалиев сделал заявление по ценам на продукты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Суд о заказном убийстве в ЗКО: Эльвиру Еркебаеву отпустили из зала суда
Общество
19:51, Сегодня
Суд о заказном убийстве в ЗКО: Эльвиру Еркебаеву отпустили из зала суда
Шымкент обновляет автобусный парк: на маршруты вышли новые автобусы
Общество
19:20, Сегодня
Шымкент обновляет автобусный парк: на маршруты вышли новые автобусы
Глава QazaqGaz оценил готовность газовой инфраструктуры области Улытау к зиме
Общество
19:15, Сегодня
Глава QazaqGaz оценил готовность газовой инфраструктуры области Улытау к зиме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: