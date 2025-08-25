Правительство взяло под контроль закупки овощей и работу стабфондов

Контрактацию овощей нового урожая и усиление контроля за стабфондами обсудили в правительстве Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На еженедельном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты и сдерживанию инфляции под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели динамику цен за неделю и ход контрактования нового урожая для пополнения стабфондов на сезон 2025-2026 годов. Об этом передает пресс-служба правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

"Вторую неделю подряд средний индекс роста цен на социальные товары сохраняется на уровне 0%", – говорится в сообщении.

За прошлую неделю отмечается снижение цен по ряду позиций:

рис (-0,2%);

капуста (-2,2%);

морковь (-4,1%);

картофель (-5,7%);

лук (-9%).

Отдельно рассмотрели ситуацию на рынке говядины. При недельном росте цен на 0,8% с начала года совокупное изменение составило 20,2%. Это ниже общемировых темпов роста цен на мясо и ниже цены в соседних странах.

"Казахстанская говядина по-прежнему остается конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3 105 тенге за кг, что ниже, чем в странах ЕАЭС и Узбекистане. При этом спрос со стороны рынков соседних стран стабильно высокий", – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Фото: пресс-служба правительства РК

Чтобы не допустить ценовых скачков на картофель в следующем сезоне, Минторговли совместно с Минсельхозом, акиматами и Союзом картофелеводов готовят меморандум о стабильных поставках и ценах.

"Вместе с тем не все регионы завершили контрактование осенних овощей в стабфонды для обеспечения доступных цен в осенне-зимний и весенний периоды", – говорится в сообщении.

Вице-премьер поручил МТИ разработать алгоритм проверок стабфондов для постоянного мониторинга наличия и качества продукции.

Также на совещании была озвучена инициатива по цифровизации процесса контроля стабфондов. Предлагается оснастить системами видеомониторинга и сканирующими устройствами овощехранилища для фиксации поступления и выбытия социально значимых продуктов питания. Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ней в режиме онлайн.

Серик Жумангарин поддержал эту инициативу и поручил регионам проработать механизмы ее внедрения.

Ранее министр Шаккалиев сделал заявление по ценам на продукты.