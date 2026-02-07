#Казахстан в сравнении
Общество

Власти распечатали стабфонды в регионах: мясо и овощи продают по сниженным ценам

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 19:02 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Продукция региональных стабилизационных фондов начала реализовываться на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня во всех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 февраля сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

По данным ведомства, с начала года в стране проведено около 600 ярмарок выходного дня. В минувшие выходные такие ярмарки прошли во всех регионах, где населению была предложена продукция стабилизационных фондов по ценам ниже рыночных.

Так, в Актау на ярмарку было поставлено 2 тонны картофеля, по 1 тонне моркови, лука и капусты, 1 тонна говядины, 1000 литров растительного масла, 500 кг пищевой соли, 1,5 тонны риса и 700 кг макаронных изделий.

В Атырауской области из стабилизационного фонда реализовали 1,2 тонны овощной продукции, 1 тонну говядины, 0,6 тонны молочной продукции и 0,4 тонны мяса птицы.

Жителям области Улытау было предложено 400 штук яиц, 1 тонна говядины, по 20 кг макаронных изделий и гречневой крупы, а также 50 кг муки.

В Кызылорде торговля велась продукцией стабилизационного фонда социально-предпринимательской корпорации "Байқоңыр". Цены составили: картофель – 160 тенге, лук – 126 тенге, морковь – 135 тенге, капуста – 130 тенге, рис – 230 тенге, мука – 140 тенге, говядина – 2500 тенге за килограмм.

Помимо продукции стабилизационных фондов, в ярмарках приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей. В Северо-Казахстанской области было реализовано почти 4,9 тонны продукции на сумму 7,7 млн тенге. В Усть-Каменогорске предприниматели предложили около 15 тонн товаров, преимущественно мясо, мед и молочную продукцию.

В Астане в ярмарке участвовали фермеры не только столицы, но и областей Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской. Отмечается высокий спрос на говядину, которая реализовывалась по цене 3300-3500 тенге за кг, конина – 3000-3300 тенге за кг, баранина – 3500 тенге за кг.

В целом на ярмарках было продано порядка 60 тонн бакалейной продукции, 50 тонн овощей и 50 тонн мясной продукции. Населению также предлагались овощи и фрукты, мясо, мука, молочная продукция, натуральные соки, варенье и джемы по сниженным ценам.

В министерстве добавили, что в соответствии с поручением правительства практика разбронирования продукции стабилизационных фондов для реализации на ярмарках будет продолжена и на следующей неделе.

Ранее мы писали, что казахстанцы стали покупать меньше мяса на фоне роста цен.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
