Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Реализовать в короткие сроки остатки прошлогоднего урожая поручили в правительстве стабфондам

кабмин, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 16:05 Фото: primeminister.kz
Зампремьера Серик Жумангарин поручил в короткие сроки распродать запасы прошлогоднего урожая перед поступлением новых партий, сообщает Zakon.kz
"По данным МСХ, в стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая: 45,5 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн моркови, 10,4 тыс. тонн лука, 9,1 тыс. тонн капусты. Для стабилизации цен на овощи до массового поступления раннего урожая из Узбекистана и Таджикистана и южных регионов Казахстана Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать все остатки прошлогоднего урожая", – сообщается на сайте правительства.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, при поддержке Центра развития торговой политики "Qaztrade" 12 регионов заключили договоры на поставки импортных овощей с госпредприятиями Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, акиматы уже законтрактовали с производителями Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей поставку 29,6 тыс. тонн ранних овощей.

Отдельно внимание на совещании уделили состоянию овощехранилищ и складов с продуктами питания в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время ни один склад и их содержимое не пострадали от большой воды.

Цены на социально значимые продукты питания и их наличие

По девяти продуктам отмечается снижение цен в диапазоне 0,1-2,8%: это мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное масло, кефир, творог, капуста, сахар и яйца. В то же время в период межсезонья и поступления на прилавки раннего урожая овощей статистика фиксирует некоторое повышение цен на лук, картофель, морковь.

С начала года рост среднего индекса цен на социальные продукты питания составил 0,3%, что на 3,4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал, в каких регионах страны в 2024 году возможно очередное нашествие саранчи.

Читайте также

флаги Армении и Азербайджана
В Алматы завершились переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
14 затопленных домов осталось в Кульсары
14 затопленных домов осталось в Кульсары
Акимат Уральска опроверг информацию об отставке Миржана Сатканова
В Уральске опровергли информацию об отставке акима города
Мухит Турсынали
МСХ РК Правительство РК Жумангарин Серик 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: