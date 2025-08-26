Акмолинская область дала старт новой жилищной программе
Как передает Управление внутренней политики (УВП) Акмолинской области, данный механизм выдачи жилья впервые в стране реализуется в городе Косшы.
Эти современные квартиры выкуплены акиматом области у застройщика ТОО "К.Г.С. Сауда" в новом жилом комплексе "Ынтымақ", состоящем из четырех многоквартирных домов.
Фото: УВП Акмолинской области
Благодаря проекту 261 семья получит арендное жилье с последующим правом приватизации, а еще 110 семей смогут воспользоваться возможностями кредитного жилья.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул исключительную важность подобных инициатив.
Фото: УВП Акмолинской области
"Обеспечение населения жильем – один из приоритетных направлений государственной политики. В соответствии с поручением президента, вопрос предоставления жилья в первую очередь нуждающимся гражданам постоянно находится в центре внимания. Хочу особо отметить, что в Косшы начата реализация пилотного проекта "Отбасы банка". В рамках данного проекта Акмолинская область первой в республике внедряет новую программу предоставления жилья. В связи с этим сегодня мы передадим представительству "Отбасы банка" 371 квартиру", – отметил глава региона, акцентируя внимание на масштабе проводимых работ.
Всего же в городе Косшы благодаря различным мерам государственной поддержки комфортные условия для жизни будут обеспечены для 560 семей.
Фото: УВП Акмолинской области
"Мы только что получили сертификат на 371 квартиру, и теперь наша задача – распределить это жилье, как арендное, так и кредитное. Акмолинская область стала первой в стране, которая реализует в рамках пилотного проекта выдачу квартир гражданам, состоящим на очереди на жилье, с момента передачи нам реестра очередников. Сейчас мы активно работаем над интеграцией электронной базы данных очередников. В этой базе будет учитываться все: дата постановки на учет, доходы семьи и ее состав. Именно эти критерии определят, какое жилье получит очередник и по какой процентной ставке будет предоставлен кредит. Процесс интеграции всех государственных баз данных уже в самом разгаре. Сама же программа обеспечит полную прозрачность при выдаче жилья", – рассказал директор Акмолинского филиала АО "Отбасы банк" Алмат Нурахметов.
Фото: УВП Акмолинской области
Благодаря вновь введенным мерам государственной поддержки в области за два года жильем обеспечены 4787 семей, 1536 квартир распределены нуждающимся гражданам. Этот показатель является рекордным за последние семь лет и служит ярким свидетельством реального успеха в улучшении качества жизни населения.
Фото: УВП Акмолинской области
К слову, развитие молодого города не ограничивается исключительно жилищным вопросом. Активно ведется газификация, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также масштабный ремонт дорожной инфраструктуры. Дополнительным символом развития и перспектив Косшы стало сегодняшнее торжественное мероприятие по закладке фундамента современной школы на 1500 мест, строительство которой, наряду с другими социальными объектами, придаст городу новый, еще более привлекательный облик.