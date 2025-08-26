Акмолинская область дала старт новой жилищной программе

Сегодня, 26 августа 2025 года, в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан, город Косшы стал эпицентром значимого события. Акимат Акмолинской области передал 371 квартиру для дальнейшего распределения квартир "Отбасы банку".

Как передает Управление внутренней политики (УВП) Акмолинской области, данный механизм выдачи жилья впервые в стране реализуется в городе Косшы.

Эти современные квартиры выкуплены акиматом области у застройщика ТОО "К.Г.С. Сауда" в новом жилом комплексе "Ынтымақ", состоящем из четырех многоквартирных домов.

Фото: УВП Акмолинской области

Благодаря проекту 261 семья получит арендное жилье с последующим правом приватизации, а еще 110 семей смогут воспользоваться возможностями кредитного жилья.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул исключительную важность подобных инициатив.

Фото: УВП Акмолинской области

"Обеспечение населения жильем – один из приоритетных направлений государственной политики. В соответствии с поручением президента, вопрос предоставления жилья в первую очередь нуждающимся гражданам постоянно находится в центре внимания. Хочу особо отметить, что в Косшы начата реализация пилотного проекта "Отбасы банка". В рамках данного проекта Акмолинская область первой в республике внедряет новую программу предоставления жилья. В связи с этим сегодня мы передадим представительству "Отбасы банка" 371 квартиру", – отметил глава региона, акцентируя внимание на масштабе проводимых работ.

Всего же в городе Косшы благодаря различным мерам государственной поддержки комфортные условия для жизни будут обеспечены для 560 семей.

Фото: УВП Акмолинской области

"Мы только что получили сертификат на 371 квартиру, и теперь наша задача – распределить это жилье, как арендное, так и кредитное. Акмолинская область стала первой в стране, которая реализует в рамках пилотного проекта выдачу квартир гражданам, состоящим на очереди на жилье, с момента передачи нам реестра очередников. Сейчас мы активно работаем над интеграцией электронной базы данных очередников. В этой базе будет учитываться все: дата постановки на учет, доходы семьи и ее состав. Именно эти критерии определят, какое жилье получит очередник и по какой процентной ставке будет предоставлен кредит. Процесс интеграции всех государственных баз данных уже в самом разгаре. Сама же программа обеспечит полную прозрачность при выдаче жилья", – рассказал директор Акмолинского филиала АО "Отбасы банк" Алмат Нурахметов.

Фото: УВП Акмолинской области

Благодаря вновь введенным мерам государственной поддержки в области за два года жильем обеспечены 4787 семей, 1536 квартир распределены нуждающимся гражданам. Этот показатель является рекордным за последние семь лет и служит ярким свидетельством реального успеха в улучшении качества жизни населения.

Фото: УВП Акмолинской области

К слову, развитие молодого города не ограничивается исключительно жилищным вопросом. Активно ведется газификация, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также масштабный ремонт дорожной инфраструктуры. Дополнительным символом развития и перспектив Косшы стало сегодняшнее торжественное мероприятие по закладке фундамента современной школы на 1500 мест, строительство которой, наряду с другими социальными объектами, придаст городу новый, еще более привлекательный облик.