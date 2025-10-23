Каждый третий заемщик Отбасы банка в 2025 году стал владельцем первого в жизни жилья

Для большинства казахстанцев покупка первой квартиры или дома - важнейшее и значимое событие. Приблизить его гражданам помогает Отбасы банк. С начала этого года каждый третий получатель займа в банке стал новоселом впервые.

Эффективно накопить и получить доступные займы казахстанцы смогли благодаря системе жилищных строительных сбережений и запущенных на ее основе программ. Они ориентированы на разные категории населения — от молодых специалистов до семей, стоящих в очереди на жилье. Эти программы позволяют сократить срок накопления и по более льготным условиям купить первую недвижимость.

С начала года свое первое жилье приобрели:

191 ученый. Ставка по кредиту для них составляет 5%, первоначальный взнос от 10%;

4 935 очередников на жилье в рамках государственных программ с льготными ставками 2% и 5% с первоначальным взносом 10%;

7 038 казахстанцев по программе "Наурыз" и направлению "Наурыз жумыскер". Ставка по кредиту составляет 7% – для лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилище по категории социально-уязвимые слои населения и 9% для всех остальных. Важно, что благодаря программе "Наурыз" жилищный вопрос смогли решить именно молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет – на них пришлось порядка 60% выданных займов;

4 656 жителей областей в рамках региональных программ банка. Они реализуются совместно с акиматами областей и городов, поэтому условия программ могут разниться*.

участники системы жилищных строительных сбережений вне программ.

"Всего с начала года при поддержке Отбасы банка 60 тысяч казахстанских семей стали владельцами собственного жилья. Они получили займы на общую сумму 1,250 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новоселий выросло на 15%, а объём выданных займов — на 37%. Для нас особенно ценно, что каждый третий клиент Отбасы банка в этом году повернул ключ в двери именно от своей первой квартиры. Это подтверждает, что банк действительно помогает людям решать один из главных их жизненных вопросов – вопрос покупки собственного жилья", – отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Фото: Отбасы банк

Сейчас в Отбасы банке 3 195 535 казахстанцев копят на свое жилье. Ежедневно открывается около 2 500 новых депозитов, и выдается порядка 200 займов. Ориентировочно до конца года еще порядка 7 000 – 10 000 казахстанцев смогут при поддержке банка купить свое первое жилье.

Основные итоги работы системы ЖСС в 2025 году:

694 094 новых депозитов;

32% доля банка в долгосрочных вкладах в тенге;

60 тысяч семей получили доступные займы;

51% — доля банка в ипотечном портфеле страны (по данным на 01.09.2025);

уровень проблемных кредитов (NPL 90+) составляет всего 0,12%, при среднем показателе по рынку — 3,51%.

Сейчас Отбасы банк вместе с министерством обороны и другими ведомствами обсуждает новые условия программы "Әскери баспана". Ею смогут воспользоваться получатели жилищных выплат – это военнослужащие, сотрудники КНБ, МВД, МЧС, службы государственной охраны, военной прокуратуры и т.д.

О старте приема заявок по программе "Әскери баспана" и дополнительного набора по программе "Наурыз" Отбасы банк сообщит дополнительно.

* Примечание: годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по различным программам составляет от 2% до 13% в зависимости от категории заемщика и условий кредитования. ГЭСВ по программе для молодых ученых составляет от 5,2% до 5,5%, для очередников ГЭСВ равна от 2,0% до 2,1% и от 5,2% до 5,8%. По программе "Наурыз" ГЭСВ от 7,1% до 9,6% и от 9,4% до 13%.