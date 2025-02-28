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Общество

Когда стартуют новые жилищные программы "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер"

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Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова в ходе парламентских слушаний в Сенате 28 февраля 2025 года рассказала, кто сможет принять участие в новых жилищных программах, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что с 5 марта на портале банка будет приниматься заявка на программу "Наурыз". В ней, по ее словам, могут принять участие все казахстанцы, включая представителей уязвимых слоев населения, молодые семьи, работающую молодежь, вкладчиков банка, получающих жилищные выплаты, а также трудоспособное население городов и сельских населенных пунктов. При этом не имеет значения объем депозита за последние 6 лет, но участники должны иметь официальный доход.

"17 марта будет реализована программа "Наурыз Жұмыскер", которая является частью программы "Наурыз". Всего предусмотрены две программы: "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер". Хотелось бы остановиться на их отличиях. Если программа "Наурыз" ориентирована больше на молодые семьи, то все заявки будут приниматься на специальном портале otbasybank.kz, и отбор будет проходить в условиях большого конкурса. Прием заявок продлится до 31 марта. При отборе основными критериями являлись отсутствие жилья в течение последних 5 лет и наличие накоплений: те молодые семьи, которые копили средства в течение последних двух лет, получили преимущество", – сказала она.

Заявки для участия в ипотечной программе для рабочих кадров можно будет подать в филиалах банка в любой момент.

"Процесс будет выглядеть следующим образом: приоритет получат люди, которые в данный момент работают именно по рабочим специальностям. Прием заявок будет осуществляться в режиме реального времени – тот, кто первым обратится в филиал, первым получит возможность выбора квартиры и оформления займа. Для подачи заявки потребуется справка с места работы, на основании которой сотрудники банка проверят ПИН организации и ее отраслевую принадлежность. В первую очередь программа поддержит специалистов рабочих профессий во всех сферах горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также работников энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов", – пояснила Ляззат Ибрагимова.

После этого будет проверена специальность заявителя – в программе смогут участвовать только представители рабочих специальностей, такие как пробоотборщики, техники, технологи, водители. Сотрудники, работающие в этих организациях, но занимающие офисные должности – офис-менеджеры, PR-менеджеры, бухгалтеры и так далее, участвовать в программе не смогут.

"После проверки ПИН-кода отрасли, ОКЭДа (Общего классификатора видов экономической деятельности) и специальности заявитель сможет выбрать квартиру в городах Астана и Алматы. Максимальная сумма займа составит 36 млн тенге, а во всех остальных областных центрах – 30 млн тенге. Приобретаемое жилье будет выбрано на портале Baspana Market, где фиксированы цены за квадратный метр, чтобы избежать необоснованного роста стоимости недвижимости. Если рабочий, например, железнодорожник, находится в районе разъезда №80, 90 или 96 неподалеку от Астаны и хочет приобрести жилье в районном центре или моногороде, где отсутствует первичное жилье, программа разрешает покупку на вторичном рынке", – подчеркнула глава "Отбасы банка".

Если квартира предоставляется застройщиком в чистовой отделке, то первоначальный взнос будет снижен до 10% от стоимости жилья.

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Ранее эксперт по недвижимости рассказала нам, стоит ли брать ипотеку в Казахстане в 2025 году.

Мадина Мамырханова
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