Когда газифицируют элитный жилой массив Чубары в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек 4 декабря рассказал, когда газифицируют жилой массив Чубары. Об этом он поделился в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Встретился с активистами ЖМ "Чубары". Жилой массив расположен в районе Есиль, здесь проживает порядка 5 тыс. человек. С активистами обсудили насущные вопросы, наметили план дальнейшего развития жилого массива", – говорится в сообщении Жениса Касымбека.

Глава города подчеркнул, что газификация – один из важных вопросов данного жилого массива, который расположен в центре левобережья.

По его словам, на данный момент ведется строительство уличных распределительных сетей газификации.

"Завершили уже более половины сетей. Строительство подводящего газопровода планируем завершить до конца следующего года. Это даст возможность жителям ЖМ "Чубары" подключить дома к газу, что благоприятно скажется на экологии района и города в целом, повысит качество жизни горожан", – пояснил градоначальник горожанам.

Также в следующем году специалисты планируют приступить к строительству линий водоснабжения и линий канализации. Данный проект будет полностью реализован к 2027 году.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы по ремонту дорог, инженерных сетей, установке камер, светофоров, благоустройству, строительству учебных заведений, добавил аким Астаны.

Ранее сообщалось, что жилой массив Уркер подключили к газу в Астане.