Какие медицинские учреждения откроют в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских учреждений.

Как передает официальный сайт столичного акимата, при развитии города уделяется особое внимание строительству социальных объектов.

Фото: акимат города Астана

"Ознакомился с ходом строительства медицинских учреждений. За последние годы в столице было построено и открыто 21 медицинский объект. Это Национальный научный онкологический центр, Национальный координационный центр экстренной медицины, 19 филиалов при поликлиниках для обеспечения шаговой доступности. Тем не менее, с учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. В строительство медицинских объектов также привлекаем частные средства.

Фото: акимат города Астана

До конца текущего года в районе вокзала "Нұрлы жол" планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа.

В следующем году ожидается завершение строительства приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2, также перинатального центра на 250 коек в районе "Сарыарка" за счет средств Фонда "Самрук-Казына".

Фото: акимат города Астана

Также в следующем году начнется строительство детского травматологического корпуса на базе Национального координационного центра экстренной медицины на 200 коек.

В целом на ближайшие 3 года запланировано строительство 11 объектов здравоохранения: перинатальный центр в районе "Алматы", новая современная многопрофильная больница, 6 новых полноценных поликлиник (2 – государственные), 3 подстанции скорой медицинской помощи", – написал аким столицы.