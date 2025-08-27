#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Общество

Скорость движения авто могут снизить в Казахстане

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 14:06 Фото: pexels
Председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 27 августа 2025 года рассказал о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они мотивировали его тем, что количество ДТП в стране регулярно растет.

"Коллектив Комитета адмполиции постоянно работает над законами и нормативно-правовыми актами, и в рабочем порядке этот вопрос мы сейчас рассматриваем (снижение скорости передвижения авто в городах. – Прим. ред.). С выходом с каникул наших депутатов Парламента мы этот вопрос с ними будем обсуждать", – ответил Кайсар Султанбаев.

Ранее он заявил, что с начала года в ДТП по стране погибли 176 детей. В этой связи он предлагает ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом в школьных программах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Повысят ли штрафы за нарушение ПДД в Казахстане, рассказали в МВД
Общество
15:15, Сегодня
Повысят ли штрафы за нарушение ПДД в Казахстане, рассказали в МВД
Осень близко: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 28-30 августа
Общество
15:02, Сегодня
Осень близко: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 28-30 августа
Алматы и Стокгольм сравнили в МВД: Нет автомобилей и пробок
Общество
14:54, Сегодня
Алматы и Стокгольм сравнили в МВД: Нет автомобилей и пробок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: