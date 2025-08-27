Скорость движения авто могут снизить в Казахстане

Председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 27 августа 2025 года рассказал о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они мотивировали его тем, что количество ДТП в стране регулярно растет.

"Коллектив Комитета адмполиции постоянно работает над законами и нормативно-правовыми актами, и в рабочем порядке этот вопрос мы сейчас рассматриваем (снижение скорости передвижения авто в городах. – Прим. ред.). С выходом с каникул наших депутатов Парламента мы этот вопрос с ними будем обсуждать", – ответил Кайсар Султанбаев.

Ранее он заявил, что с начала года в ДТП по стране погибли 176 детей. В этой связи он предлагает ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом в школьных программах.