Жесткими "санкциями" грозят сервисам по прокату самокатов в Казахстане

Председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 27 августа 2025 года пообещал навести порядок в сфере электросамокатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер признал, что проблема самокатов существует.

"Какие основные проблемы существуют сегодня? Это передвижение по тротуарам, несоблюдение скоростного режима. Руководители всех этих компаний (прокат самокатов. – Прим. ред.) в свое время нам клятвенно обещали, что если самокаты используются по тротуарам, то скорость будет не более 6 км/час. Однако на сегодня это не используется. Поэтому в отношении руководителей этих компаний будут в рамках закона приняты меры", – сказал глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев.

Указал он и на то, что после эксплуатации эти самокаты бросают кто где, и они мешают пешеходам.

"Мы просили руководителей этих компаний вместе с акиматами определить места стоянок для этих самокатов. Однако эта работа тоже не была доведена до конца. В этой связи нами сейчас будут приниматься меры – мы их всех будем привлекать к ответственности. Что касается безопасности, да, я согласен с вами. На сегодня сказать, что мы разобрались именно с безопасным вождением самокатов, еще рановато, но мы наведем порядок, я вам даю слово", – резюмировал спикер.

16 мая 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха напомнил о предложении наделить акимов компетенцией по разработке правил для владельцев самокатов, чтобы они своими решениями могли, например, запретить ездить в парке в воскресенье.