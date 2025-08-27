#АЭС в Казахстане
Общество

Ввести обязательные уроки по ПДД в школах предлагают в МВД

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:46 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) 27 августа 2025 года рассказал, как можно снизить смертность на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев считает, что в Казахстане по сравнению с другими странами детей мало учат правилам дорожного движения.

"МВД предлагает ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом в школьных программах, так как от этого зависит жизнь детей. Через такие уроки можно привить нормы законопослушного поведения на дорогах, что благоприятно скажется на безопасности дорожного движения с их взрослением, когда они сами станут водителями", – мотивировал спикер.

Глава КАП сообщил, что с начала года в ДТП погибли 176 детей.

"Более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальные – пешеходами, в том числе велосипедистами, самокатчиками или водителями мопедов. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптеры и др.) либо непристегнутыми", – пояснил спикер.

19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе области Абай произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель Toyota сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в 10 м от дороги. В результате двое детей скончались на месте, один – по дороге в медучреждение. Еще трое госпитализированы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
