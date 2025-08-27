В Астане проходит форум по профилактике наркомании

В Астане проходит трехдневный форум по профилактике наркомании среди молодежи, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организовано Молодежным ресурсным центром "Астана жастары" акимата Астаны при поддержке городского Управления по вопросам молодежной политики.

На торжественном открытии форума эксперты рассказали о работе по профилактике наркомании и наркопреступлений среди молодежи. О последствиях наркомании, законодательной ответственности за наркопреступления напомнили представители Агентства финансового мониторинга, Департамента полиции города, маслихата, неправительственных организаций.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Руководитель отдела Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" акимата города Астаны Султан Умиргалиев отметил важность форума.

"Этот форум – уникальная площадка, направленная на то, чтобы молодежь делала осознанный выбор и вела здоровый образ жизни. Программа предусматривает панельные заседания и мастер-классы для молодежи, свободный обмен мнениями, открытый диалог и командные упражнения. Для молодежи это большая возможность выразить себя, научиться принимать ответственные решения и вместе обсудить способы избежать опасных действий", – сказал он.

По данным организаторов, в форуме принимают участие более 100 молодых людей.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Для наших участников организованы 4 диалоговые площадки. На них выступят спикеры ораторской, психологической и антинаркотической направленности. Также состоится концерт Open Air с участием известных казахстанских исполнителей", – сказал Султан Умиргалиев.

Старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны подполковник полиции Алия Кибаткызы также отметила эффективность совместной работы с молодежью.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"У нас есть несколько основных направлений деятельности. В том числе выявление лиц, занимающихся наркопреступлениями, надзор за недопущением незаконного оборота лекарственных препаратов и психотропных веществ, а главное – проведение профилактических мероприятий среди молодежи. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с центром "Астана жастары". Что касается общей статистики, то с каждым годом средства на выявление наркопреступлений увеличиваются. Но одна из самых важных работ в этом направлении – профилактика. Мы реализуем ее в основном совместно с "Астана жастары" и рядом неправительственных организаций. Профилактическая работа, особенно ориентированная на молодежь, обширна, не ограничивается чтением лекций, а проводится комплексно в различных форматах", – сказала она.

В программе форума также предусмотрены тренинги, мастер-классы, спортивно-развлекательные мероприятия для молодежи. Сбор завершится большим концертом open air с участием звезд казахстанской эстрады.