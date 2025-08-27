В Астане проходит форум по профилактике наркомании
Мероприятие организовано Молодежным ресурсным центром "Астана жастары" акимата Астаны при поддержке городского Управления по вопросам молодежной политики.
На торжественном открытии форума эксперты рассказали о работе по профилактике наркомании и наркопреступлений среди молодежи. О последствиях наркомании, законодательной ответственности за наркопреступления напомнили представители Агентства финансового мониторинга, Департамента полиции города, маслихата, неправительственных организаций.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Руководитель отдела Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" акимата города Астаны Султан Умиргалиев отметил важность форума.
"Этот форум – уникальная площадка, направленная на то, чтобы молодежь делала осознанный выбор и вела здоровый образ жизни. Программа предусматривает панельные заседания и мастер-классы для молодежи, свободный обмен мнениями, открытый диалог и командные упражнения. Для молодежи это большая возможность выразить себя, научиться принимать ответственные решения и вместе обсудить способы избежать опасных действий", – сказал он.
По данным организаторов, в форуме принимают участие более 100 молодых людей.
"Для наших участников организованы 4 диалоговые площадки. На них выступят спикеры ораторской, психологической и антинаркотической направленности. Также состоится концерт Open Air с участием известных казахстанских исполнителей", – сказал Султан Умиргалиев.
Старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны подполковник полиции Алия Кибаткызы также отметила эффективность совместной работы с молодежью.
"У нас есть несколько основных направлений деятельности. В том числе выявление лиц, занимающихся наркопреступлениями, надзор за недопущением незаконного оборота лекарственных препаратов и психотропных веществ, а главное – проведение профилактических мероприятий среди молодежи. В этом направлении мы тесно сотрудничаем с центром "Астана жастары". Что касается общей статистики, то с каждым годом средства на выявление наркопреступлений увеличиваются. Но одна из самых важных работ в этом направлении – профилактика. Мы реализуем ее в основном совместно с "Астана жастары" и рядом неправительственных организаций. Профилактическая работа, особенно ориентированная на молодежь, обширна, не ограничивается чтением лекций, а проводится комплексно в различных форматах", – сказала она.
В программе форума также предусмотрены тренинги, мастер-классы, спортивно-развлекательные мероприятия для молодежи. Сбор завершится большим концертом open air с участием звезд казахстанской эстрады.
