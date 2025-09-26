Жизнь прекрасна без наркотиков: в Астане прошла лекция о профилактике зависимости

В Астане 26 сентября 2025 году в массовой библиотеке №12 столицы состоялась открытая лекция "Жизнь прекрасна без наркотиков", посвященная профилактике наркомании и употребления психоактивных веществ, передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" и собрало студентов, молодежь и постоянных читателей библиотеки.

Фото: пресс-служба "Централизованной библиотечной системы"

Перед слушателями выступил Токтар Койшыбеков – врач-нарколог Медико-социального реабилитационного центра, ассистент кафедры психиатрии и наркологии Медицинского университета "Астана".

Фото: пресс-служба "Централизованной библиотечной системы"

Спикер рассказал о современных подходах к лечению и предупреждению наркозависимости, подчеркнув, что профилактика – один из самых действенных инструментов в борьбе с этой проблемой.

Фото: пресс-служба "Централизованной библиотечной системы"

Отдельное внимание уделили роли родителей и образовательных учреждений в формировании ответственного отношения к жизни у молодежи. Такие встречи не только расширяют знания о последствиях употребления наркотиков, но и формируют ценностное отношение к собственному здоровью, укрепляя правовые и моральные ориентиры молодежи.

